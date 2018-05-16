Головкин создал уникальный прецедент справедливости в боксе

«Теперь “Канело” или любой другой боец, участвующий в круглогодичной программе, имеет право не рассматривать людей, которые не были в этой самой программе как минимум за шесть месяцев до боя. Речь о равной игре. Теперь парни вроде “Канело”, которые могут дать самый большой пэй-дэй, имеют рычаги, чтобы сказать своим соперникам: “Эй, ты хочешь подраться со мной? Докажи, что ты чист, или пройди через то же, что и я!”. Как по мне, это абсолютно справедливо», — пишет Ким в твиттере.