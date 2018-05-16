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21:26 (мск), источник: Sports.kz

Головкин создал уникальный прецедент справедливости в боксе

Журналист UCNLive.com Стив Ким прокомментировал решение Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) пойти на условия команды Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и зарегистрироваться в программе за чистый бокс при сотрудничестве с VADA и WBC, сообщает Sports.kz.

«Теперь “Канело” или любой другой боец, участвующий в круглогодичной программе, имеет право не рассматривать людей, которые не были в этой самой программе как минимум за шесть месяцев до боя. Речь о равной игре. Теперь парни вроде “Канело”, которые могут дать самый большой пэй-дэй, имеют рычаги, чтобы сказать своим соперникам: “Эй, ты хочешь подраться со мной? Докажи, что ты чист, или пройди через то же, что и я!”. Как по мне, это абсолютно справедливо», — пишет Ким в твиттере.

Дисквалификация «Канело» закончится 17 августа. Не исключено, что его рематч с Головкиным может состояться 15 сентября — на День независимости Мексики.

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