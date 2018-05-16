Лига несправедливости. Деревянченко, Чарло и Мурата снова остаются без Головкина?

Радоваться этому факту должна команда казахстанца Геннадия Головкина. Для украинца Сергея Деревянченко, американца Джермалла Чарло и японца Риоты Мураты — это плохая новость. Подробности в материале Vesti.kz.

Перечисленные боксеры давно претендуют на главный бой в своей карьере с GGG. Причем это никак даже не связано с их личным желанием. Все официально. В качестве обязательного претендента по линии WBC выступает Чарло, от IBF — Деревянченко. В свою очередь Мурата может рассчитывать на встречу согласно котировкам рейтинга WBA.

Наиболее в последнее время был активен украинец. Ситуация зашла так далеко, что его команда направляла в IBF письмо с просьбой организовать бой, либо же «отобрать» пояс. Команде Головкина удалось получить отсрочку, чтобы провести проходной бой с американцем Ванесом Мартиросяном.

Это сохранило интригу — с кем-то из претендентов GGG мог организовать осенью бой. Наиболее высокие шансы были именно у Деревянченко. Но и Эл Хэймон, менеджер Джермалла, мог найти способы и рычаги, чтобы повернуть дело в свою пользу.

Боксерские организации из-за дисквалификации Альвареса отодвинули его на второй план. Оно и понятно. Не факт, что после отбытия дисквалификация бой GGG — «Канело» состоялся бы стопроцентно. Казахстанцу для своего согласия на повторную встречу нужно было выполнение нескольких условий. Одно из них — это участие мексиканца в программе «Чистый бокс», что давало бы некоторые гарантии «честности» Альвареса во время подготовки (речь об использовании запрещенных препаратов).

Да, формально условие можно было и не выполнять. Трудно представить, что команда GGG просто так бы отказалась от нереально прибыльного поединка. Особенно после истории с Мартиросяном. Тем не менее, неоднократно было сказано, что Головкин подпишет контракт на второй поединок, если Альварес вступит в программу.

Как бы то ни было, «Канело» требование выполнил, после чего поспешил объявить об этом в своем Твиттере. И судя по всему, переговоры между сторонами идут в позитивном ключе, а значит осенью Головкин — Альварес может состояться.

Это является плохой новостью для обязательных претендентов. Получается, что им снова придется ждать титульного поединка. Просто не верится, что боксерские организации станут лишать Головкина поясов и выбывать тем самым из большого громкого боя. То есть вряд ли они самолично лишат себя возможности пополнить свой бюджет приличной суммой.

Вот после поединка — другое дело. Можно и спекулировать этим. Сейчас же кардинальные решения вряд ли можно ожидать. Тот же Оскар Де Ла Хойя в роли промоутера Альвареса не допустит этого перед началом своей очередной гениальной маркетинговой кампании.