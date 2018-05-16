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15:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Волки» против «львов». Превью к первому полуфиналу восьмого сезона Всемирной серии бокса

Казахстанский клуб «Астана Арланс» завтра, в ночь с 17 на 18 мая, проведет первую матчевую встречу полуфинальной дуэли Всемирной серии бокса (WSB) с британской командой «Бритиш Лайнхартс». Подробнее об участниках противостояния — в материале корреспондента Vesti.kz.

Третья подряд полуфинальная серия команд начнется в Шеффилде, а продолжится в Атырау 26 мая. Впервые на этой стадии турнира стороны встретились в 2016 году, сильнее тогда оказались британские боксеры (3:7). Через год выиграли уже казахстанцы с тем же счетом.

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Некоторые из участников тех баталий выйдут на ринг и сегодня.

До 49 килограммов: Галал Яфай — Темиртас Жусупов;.

Призер первенства Европы в 2016 году встречался с Жомартом Ержаном и выиграл бой по очкам. На счету Яфая десять боев в проекте и семь побед. 30-летний Жусупов за «Астана Арланс» боксирует с 2014 года: в 19 поединках он одержал 13 побед. Выступал казахстанец и в прошлогоднем полуфинале с британцами — выиграл бой у Кирана Макдональда.

До 56 килограммов: Ниал Дин Фаррел — Ильяс Сулейменов;.

Фаррелу всего 20 лет, а за плечами Сулейменова есть победы на крупных международных состязаниях. В проекте британец лишь дважды выходил на ринг: в прошлогоднем полуфинале проиграл нашему Олжасу Саттыбаеву. Ильяс выиграл восемь встреч в WSB из 11 (в том числе, и пять последних).

До 64 килограммов: Далтон Грант Смит — Дилмурат Мижитов;.

21-летний Смит — вчерашний юниор, который только перешел во взрослый бокс. В турнире с 2016 года — три победы и поражение. 22-летний Мижитов за «Астана Арланс» выступает с февраля прошлого года: семь боев — четыре победы и три поражения.

До 75 килограммов: Бенджамин Уиттакер — Абильхан Аманкул;.

Встреча двух 20-летних проспектов. Британец выиграл дебютный бой у итальянца Джузеппе Перугино, а Аманкул в WSB уступил только олимпийскому чемпиону Арлену Лопесу (другие семь противостояний выиграл). Встреча Уиттакера и Аманкула может стать одной из самых зрелищных в первый полуфинальный день.

До 91 килограмма: Чавон Кларк — Арбек Абдуганиев.

Бой двух дебютантов. Британцы оставили в запасе болгарина Радослава Пантелеева, который выиграл для команды два боя в этом сезоне. Номинальный полутяжеловес победил известного итальянца Клементе Руссо, и является одним из лидеров команды последних лет. Возможно, Пантелеев «выйдет на замену» или в ответной встрече. В полуфинале 2016 года Пантелеев выиграл по очкам у Нурдаулета Жарманова.

Напомним, подопечные Нурлана Акурпекова выиграли на предварительном этапе в группе «С» с 15 очками. Команда с Туманного Альбиона набрала 16 очков и тоже победила — в квартете «В».

В другой полуфинальной паре сойдутся команды «Куба Домадорес» и «Франс Файтинг Рустерс». Кубинский клуб стал лучшим в группе «А» с 15 баллами, а французы, как и британцы, набрали 16 очков, но уступили конкурентам по дополнительным показателям (заняли второе место в группе «В»).

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