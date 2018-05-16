Титульный бой Шуменова покажут в прямом эфире в Казахстане

В прямом эфире вечер бокса будет транслироваться на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.
Отметим, что 34-летний Шуменов уже владел этим поясом, но летом 2017 года был вынужден приостановить свою карьеру в связи с полученной травмой. В январе этого года экс-чемпион в двух весовых категориях объявил о возвращении на ринг.
Помимо Шуменова в вечере бокса выступят нескольких казахстанских боксеров — Айдос Ербосынулы (7−0, 6 КО), Бобиржон Моминов (6−0, 5 КО), Нурзат Сабиров (5−0, 5 КО), 20-летний чемпион мира среди молодежи Садриддин Аxмедов (1−0, 1 КО). Дебютирует среди профессионалов призер первенства Азии Миржан Раxимжанов.
Выступят в вечере бокса Айдын Ельжанов (4−1, 3 КО) и Уалиxан Бисенкулов (3−0, 3 КО). Еще одним участником события станет Шейx Фаxад Халид Аль Тани (7−0, 7 КО) — представитель королевской семьи Катара.
Ведутся переговоры об участии еще нескольких казахстанцев. Среди них Батыр Джукембаев (12−0, 10 КО), Абылайхан Хусаинов (8−0, 5 КО) и Ибрагим Ескендир (2−0, 2 КО).