Титульный бой Шуменова покажут в прямом эфире в Казахстане

Английский журналист о возвращении казахстанца на ринг: Для Шуменова сейчас важнее всего показать, на что он способен

Отметим, что 34-летний Шуменов уже владел этим поясом, но летом 2017 года был вынужден приостановить свою карьеру в связи с полученной травмой. В январе этого года экс-чемпион в двух весовых категориях объявил о возвращении на ринг.