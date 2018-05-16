Экс-соперник Головкина предложил братьям Чарло 24-раундовый марафон в один вечер
Бывший претендент на чемпионский титул в среднем весе американец Вилли
Бывший претендент на чемпионский титул в среднем весе американец Вилли
Отметим, что Джермалл Чарло (27−0, 21 КО) в прошлом году перешел в средний дивизион и владеет поясом «временного» чемпиона WBC, тогда его брат Джермелл (30−0, 15 КО) является полноценным чемпионом WBC в первом среднем весе.
При этом
«Стили делают бои. Я готов провести бой с обоими Чарло в один и тот же вечер. Я бы спустился в промежуточный вес 157 фунтов, от этого веса фунта фунта до 154 и столько же до 160 фунтов. Сначала я проведу с одним братом 12 раундов, если он продержится столько, а после этого выйду на ринг с другим, отбоксировав 24 раунда в общем. Так им и передайте. Еще ни один боец не делал этого», — сказал
«Я отдаю Чарло должное уважение. Посмотрите, чего они добились в боксе, в особенности Джермелл, который выступает в первом среднем. Только потому, что они находятся в моей весовой категории, это не значит, что я буду их
Напомним,