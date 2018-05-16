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12:05 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-соперник Головкина предложил братьям Чарло 24-раундовый марафон в один вечер

Бывший претендент на чемпионский титул в среднем весе американец Вилли Монро-младший (22−3, 6 КО) заявил о том, что готовности подраться с братьями Чарло в один вечер.

Отметим, что Джермалл Чарло (27−0, 21 КО) в прошлом году перешел в средний дивизион и владеет поясом «временного» чемпиона WBC, тогда его брат Джермелл (30−0, 15 КО) является полноценным чемпионом WBC в первом среднем весе.

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При этом а-Чарло является обязательным претендентом для бывшего соперника Монро-младшего — чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО).

«Стили делают бои. Я готов провести бой с обоими Чарло в один и тот же вечер. Я бы спустился в промежуточный вес 157 фунтов, от этого веса фунта фунта до 154 и столько же до 160 фунтов. Сначала я проведу с одним братом 12 раундов, если он продержится столько, а после этого выйду на ринг с другим, отбоксировав 24 раунда в общем. Так им и передайте. Еще ни один боец не делал этого», — сказал Монро-младший в интервью EsNews.

«Я отдаю Чарло должное уважение. Посмотрите, чего они добились в боксе, в особенности Джермелл, который выступает в первом среднем. Только потому, что они находятся в моей весовой категории, это не значит, что я буду их как-то принижать, нет, они хорошие боксеры. Я уважаю умелых бойцов и не буду драться с ними, если мне скажут об этом всего за три недели до боя, как мне приходится драться с другими боксерами. Если мне дадут провести восьми недельный тренировочный лагерь, то я без вопросов проведу с ними бой».

Напомним, Монро-младший встречался с Головкиным в мае 2015 года в Лос-Анджелесе. Казахстанец нокаутировал претендента в шестом раунде, нанеся тому первое досрочное поражение в карьере. После этого американец провел четыре боя, в которых одержал три победы при одном поражении, все решением судей.

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