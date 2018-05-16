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11:49 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер чемпиона WBC: Команда Головкина умоляла не бросать им вызов, когда сорвался реванш с «Канело»

Тренер чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе американец Давида Бенавидеса (20−0, 17 КО) Алекс Ариза считает, что чемпион WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) боится его подопечного.

«Когда у Головкина сорвался бой с “Канело”, Давид бросил ему вызов. К тому моменту он тренировался три недели и был готов принять поединок. Но команда Головкина позвонила нам и умоляла перестать об этом говорить и упоминать имя Бенавидеса рядом с Головкиным. Давид несколько раз брал верх над Головкиным в спаррингах», — сказал тренер в интервью Fighthype.com.

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Напомним, Бенавидес помогал Головкину готовиться к поединку с тогда еще «регулярным» чемпионом WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом, который состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой GGG по очкам.

Что касается реванша, то 5 мая Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) должны были вернуться туда, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив бой вничью, — на арену T-Mobile в Лас-Вегасе. Однако мексиканца дисквалифицировали из-за двух положительных допинг-проб, а бой с казахстанцем отменили.

В срочном порядке GGG подобрали замену на эту же дату, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) — в оппоненты достался Ванес Мартиросян. Головкин нокаутировал претендента во втором раунде, нанеся тому первое досрочное поражение в карьере.

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