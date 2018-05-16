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10:11 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Головкина рассказал о лазейках и изменениях в допинг-тестировании перед реваншем с «Канело»

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе по трем версиям казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) Том Леффлер рассказал ESPN о том, что решение мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) вернуться в программу добровольного тестирования на допинг устранило большое препятствие на пути к организации второго поединка между боксерами.

Второй бой между ними должен был состояться в мае этого года, но из-за положительных проб мексиканца на кленбутерол подеинок был отменен, а Альварес дисквалифицирован. Поле этого «Канело» по собственной инициативе вышел из программы добровольного допинг-тестирования «Чистый бокс», организованного VADA (Ассоциацией добровольного тестирования на допинг) совместно с WBC (Всемирным боксерским советом).

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Ранее Альварес объявил о возобновлении сотрудничества с VADA, на чем настаивала команда Головкина при организации их повторного поединка который ожидается в сентябре. Стороны уже начали переговоры.

«Я связался с VADA, чтобы они вернули его (Головкина) в программу и продолжили тестирование, которое он проходил перед боем 5 мая, — рассказал промоутер. — Оно еще не началось, но полагаю, начнется со следующей недели. Что касается “Канело”, я был удивлен, что спортсмен, настаивающий на своей чистоте, не идет на тестирование. Хорошо, что он теперь включен в программу. Это огромный положительный шаг для его имиджа, и именно этого всегда хотели Головкин и Абель Санчес — равные условия для обоих соперников».

Также промоутер Головкина подчеркнул важность именно круглогодичного тестирования, так как в противном случае остается лазейка подгадать со сроками вступления в программу и выхода из нее, и, возможно, Головкин и Альварес, одни из самых известных и популярных боксеров мира, подадут пример остальным.

«Мы считаем, что тестирование их обоих не должно прерываться в период перед вторым поединком, — отметил Леффлер. — В предыдущем бою тестирование началось за три месяца до боя, и так как Геннадий сторонник непрерывного тестирования, он хочет показать пример такого тестирования. Полагаю, множество боксеров могут использовать лазейки, начиная тестирование поближе к бою, когда оно уже ничего не покажет».

Срок дисквалификации «Канело» истекает в середине августа, а его возвращение намечено на 15 сентября. Ранее команда мексиканца заявляла, что их приоритетом на этот срок является реванш с казахстанцем.

Первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Боксеры не смогли выявить победителя — итогом 12-раундового противостояния стала ничья. Этот результат позволил GGG сохранить титулы, но прервал победную серию.

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