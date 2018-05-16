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10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион в двух весах назвал преимущество Головкина над «Канело» перед реваншем

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Джесси Варгас в интервью FightHype поделился мнением по поводу матча-реванша чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

Ранее «Канело» объявил о вступлении в программу добровольного допинг-тестирования, на чем настаивала команда Головкина для организации их реванша. Промоутеры боксеры уже начали переговоры о повтором поединке, который ожидается в сентябре этого года.

По мнению Варгаса, Головкин имеет определенное преимущество над «Канело» за счет того, что казахстанец провел бой в мае, а у мексиканца на момент повторной встречи будет годовой простой.

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5 мая Головкин и Альварес должны были вернуться туда, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив бой вничью, — на арену T-Mobile в Лас-Вегасе. Однако мексиканца дисквалифицировали из-за двух положительных допинг-проб, а бой с казахстанцем отменили.

В срочном порядке GGG подобрали замену на эту же дату, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) — в оппоненты достался Ванес Мартиросян. Головкин нокаутировал претендента во втором раунде, нанеся тому первое досрочное поражение в карьере.

«В бою с Мартиросяном Головкин смотрелся потрясающе. Он выглядел очень сильным и выглядит он как тот человек, который заботится о своем теле. Я считаю, что у него есть еще несколько лет в запасе. Хоть он и приближается к тому возрасту, когда может завершить карьеру, но пока что он еще не выглядит так и смотрится свежо.

Мы все хотим увидеть матч-реванш «Канело» и Головкина. Это хороший денежный бой.

Бой с Чарло тоже неплох, я бы был очень заинтересован в таком бою, потому что я фанат бокса и понимаю его со всех сторон, но для обычного фаната Альварес имеет большую поддержку. Это был бы значимый бой. Я сомневаюсь, согласится ли Сауль на бой с Головкиным в сентябре, ведь у него на тот момент будет уже годовой простой. В то время, как Головкин провел… я не хотел бы говорить, что разминочный бой, но промежуточный поединок с Ванесом и получил преимущество, которого лишился «Канело» из-за той ошибки, которую он допустил, пусть и не нарочно, но тем не менее, — сказал Варгас.

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