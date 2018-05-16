Экс-чемпион в двух весах назвал преимущество Головкина над «Канело» перед реваншем

Ранее «Канело» объявил о вступлении в программу добровольного допинг-тестирования, на чем настаивала команда Головкина для организации их реванша. Промоутеры боксеры уже начали переговоры о повтором поединке, который ожидается в сентябре этого года.

По мнению Варгаса, Головкин имеет определенное преимущество над «Канело» за счет того, что казахстанец провел бой в мае, а у мексиканца на момент повторной встречи будет годовой простой.

5 мая Головкин и Альварес должны были вернуться туда, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив бой вничью, — на арену T-Mobile в Лас-Вегасе. Однако мексиканца дисквалифицировали из-за двух положительных допинг-проб, а бой с казахстанцем отменили.

В срочном порядке GGG подобрали замену на эту же дату, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) — в оппоненты достался Ванес Мартиросян. Головкин нокаутировал претендента во втором раунде, нанеся тому первое досрочное поражение в карьере.

«В бою с Мартиросяном Головкин смотрелся потрясающе. Он выглядел очень сильным и выглядит он как тот человек, который заботится о своем теле. Я считаю, что у него есть еще несколько лет в запасе. Хоть он и приближается к тому возрасту, когда может завершить карьеру, но пока что он еще не выглядит так и смотрится свежо.

Мы все хотим увидеть матч-реванш «Канело» и Головкина. Это хороший денежный бой.