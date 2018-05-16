Экс-чемпион в двух весах назвал преимущество Головкина над «Канело» перед реваншем

Ранее «Канело» объявил о вступлении в программу добровольного
По мнению Варгаса, Головкин имеет определенное преимущество над «Канело» за счет того, что казахстанец провел бой в мае, а у мексиканца на момент повторной встречи будет годовой простой.
5 мая Головкин и Альварес должны были вернуться туда, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив бой вничью, — на арену
В срочном порядке GGG подобрали замену на эту же дату, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) — в оппоненты достался Ванес Мартиросян. Головкин нокаутировал претендента во втором раунде, нанеся тому первое досрочное поражение в карьере.
«В бою с Мартиросяном Головкин смотрелся потрясающе. Он выглядел очень сильным и выглядит он как тот человек, который заботится о своем теле. Я считаю, что у него есть еще несколько лет в запасе. Хоть он и приближается к тому возрасту, когда может завершить карьеру, но пока что он еще не выглядит так и смотрится свежо.
Мы все хотим увидеть
Бой с Чарло тоже неплох, я бы был очень заинтересован в таком бою, потому что я фанат бокса и понимаю его со всех сторон, но для обычного фаната Альварес имеет большую поддержку. Это был бы значимый бой. Я сомневаюсь, согласится ли Сауль на бой с Головкиным в сентябре, ведь у него на тот момент будет уже годовой простой. В то время, как Головкин провел… я не хотел бы говорить, что разминочный бой, но промежуточный поединок с Ванесом и получил преимущество, которого лишился «Канело»