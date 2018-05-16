Озвучены подробности допинг-контроля «Канело» перед реваншем с Головкиным

Ранее сам «Канело» объявил о возобновлении сотрудничества с VADA (Ассоциацией добровольного тестирования на допинг), которая совместно с WBC (Всемирным боксерским советом) организовала программу «Чистый бокс», из которой он вышел во время антидопингового расследования в его отношении весной этого года.

«Это добровольно, “Канело” оплатит расходы на тестирование из своего кармана, потому что хочет доказать своим фанатам, что он чистый боец. В любое время, когда они захотят его проверить, он будет доступен. “Канело” делает это, потому что прислушивается к своим поклонникам. Критика всегда будет высказываться, но он решил послушаться и доказать свою чистоту», — сказал Де Ла Хойя.

Так совпало, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) направила своего собственного специалиста по допинг-тестированию в родной город Альвареса Гвадалахару и проверила его в понедельник (14 мая), взяв пробы крови и мочи — впервые с момента его отстранения. По словам Де Ла Хойи, «Канело» охотно сотрудничал с комиссией, а результаты тестов станут известны в ближайшие пять дней.

«Мало кто знает, что “Канело” проходит тесты NSAC методом случайной выборки. Он хочет тестироваться круглый год. Он делает это для фанатов, чтобы отбросить все сомнения», — добавил промоутер.

Напомним, NSAC начала расследование в отношении Альвареса после того, как VADA обнаружило в двух его февральских допинг-пробах кленбутерол. В итоге его второй поединок с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), намеченный на май, был отменен, а мексиканец получил шестимесячную дисквалификацию. И после вынесения этого решения стало известно, что «Канело» по собственной инициативе вышел из программы добровольного допинг-тестирования.

Отметим, что вступление «Канело» в программу «Чистый бокс» и прохождение проверок на протяжении всего периода подготовки к бою было одним из основных требований команды Головкина для организации их реванша. Стороны уже начали переговоры.

Срок дисквалификации «Канело» истекает в середине августа, а его возвращение намечено на 15 сентября. Ранее команда мексиканца заявляла, что их приоритетом на этот срок является реванш казахстанец.