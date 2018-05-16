Промоутеры Головкина и Альвареса начали переговоры о реванше

«Мы начали переговоры с Томом Леффлером (промоутером Головкина). Мы хотим, чтобы этот реванш состоялся, и это очередной шаг в правильном направлении. Каждый топовый боксер должен проверяться VADA на круглогодичной основе. Это единственный способ очистить спорт.

Надеюсь, мы сможем сделать этот бой. Эти ребята, «Канело» и Головкин, наверняка сейчас не любят друг друга. Если поединок состоится в сентябре, то он выйдет гораздо интереснее. Теперь между ними реальная вражда. Это будет адский поединок, если он пройдет в сентябре. Но «Канело» в любом случае в сентябре вернется на ринг.

Это большой шаг, огромное препятствие, от которого мы избавились. Нет никаких оправданий. Головкин хочет этот бой, «Канело» так же, так что давайте просто пройдем мимо этого, двинемся вперед и дадим фанатам тот поединок, который они хотят увидеть, — цитирует Оскара ESPN.

Ранее «Канело» объявил о возобновлении сотрудничества с VADA (Ассоциацией добровольного тестирования на допинг), которая совместно с WBC (Всемирным боксерским советом) организовала программу за чистый бокс, из которой он вышел во время антидопингового расследования в его отношении весной этого года.

Расследование в отношении Альвареса началось после того, как VADA обнаружило в двух его февральских допинг-пробах кленбутерол. В итоге его второй поединок с Головкиным, намеченный на май, был отменен, а мексиканец получил полугодовую дисквалификацию. И после вынесения этого решения стало известно, что «Канело» по собственной инициативе вышел из программы добровольного допинг-тестирования.

Отметим, что вступление «Канело» в программу «Чистый бокс» и прохождение проверок на протяжении всего периода подготовки к бою было одним из основных требований команды Головкина для организации их реванша.

Срок дисквалификации «Канело» истекает в середине августа, а его возвращение намечено на 15 сентября. Ранее команда мексиканца заявляла, что их приоритетом на этот срок является реванш с казахстанцем.