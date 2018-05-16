«Одним препятствием к реваншу меньше». Промоутер Головкина оценил поступок «Канело»

«Мы рады слышать, что Сауль решил вновь присоединиться к VADA. Одним препятствием на пути к реваншу стало меньше. У Геннадия не было никаких проблем с тем, чтобы и дальше проходить допинг-тесты. Нашим выбором было, чтобы оба боксера проходили проверки без остановок. Головкин тестировался все время до первого поединка и намерен продолжать проверяться до сентябрьского боя.

Я уже обратился к VADA с целью вступления в программу. GGG тестировался перед майским боем и он будет проходить тесты к следующему поединку, это уже в процессе, — рассказал Леффлер в интервью BoxingScene.com.

Ранее сам «Канело» объявил о возобновлении сотрудничества с VADA (Ассоциацией добровольного тестирования на допинг), которая совместно с WBC (Всемирным боксерским советом) организовала программу за чистый бокс, из которой он вышел во время антидопингового расследования в его отношении весной этого года .

Расследование в отношении Альвареса началось после того, как VADA обнаружило в двух его февральских допинг-пробах кленбутерол. В итоге его второй поединок с Головкиным, намеченный на май, был отменен, а мексиканец получил полугодовую дисквалификацию. И после вынесения этого решения стало известно, что «Канело» по собственной инициативе вышел из программы добровольного допинг-тестирования.

Отметим, что вступление «Канело» в программу «Чистый бокс» и прохождение проверок на протяжении всего периода подготовки к бою было одним из основных требований команды Головкина для организации их реванша.

Срок дисквалификации «Канело» истекает в середине августа, а его возвращение намечено на 15 сентября. Ранее команда мексиканца заявляла, что их приоритетом на этот срок является реванш казахстанец.