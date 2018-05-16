«Сделал это для своих поклонников». Промоутер «Канело» о возвращении в программу допинг-тестирования

Ранее сам «Канело» объявил о возобновлении сотрудничества с VADA (Ассоциацией добровольного тестирования на допинг), которая совместно с WBC (Всемирным боксерским советом) организовала программу за чистый бокс, из которой он вышел во время антидопингового расследования в его отношении весной этого года .

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Расследование в отношении Альвареса началось после того, как VADA обнаружило в двух его февральских допинг-пробах кленбутерол. В итоге его второй поединок с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), намеченный на май, был отменен, а мексиканец получил полугодовую дисквалификацию. И после вынесения этого решения стало известно, что «Канело» по собственной инициативе вышел из программы добровольного допинг-тестирования.

«Он сделал это для своих поклонников, — прокомментировал RingTV Гомес. — Альварес также проходил выборочные проверки, назначенные Комиссией Невады, результаты будут скоро известны».

Заключение договора Альвареса с VADA означает, что бывший чемпион мира в суперсреднем и среднем весах будет проходить внезапные допинг-тесты на протяжении года, не в зависимости от того, назначен ли у него поединок. Он не указал, когда именно начнутся тестирования, но, по всей видимости, он имел в виду, что они начнут работать уже сейчас.

Недавно его промоутер Оскар Де Ла Хойя заявлял, что Альварес присоединится к программе VADA только после подписания контракта на свой следующий бой, который планируется на сентябрь этого года.

Отметим, что вступление «Канело» в программу «Чистый бокс» и прохождение проверок на протяжении всего периода подготовки к бою было одним из основных требований команды Головкина для организации их реванша.

Срок дисквалификации «Канело» истекает в середине августа, а его возвращение намечено на 15 сентября. Ранее команда мексиканца заявляла, что их приоритетом на этот срок является реванш казахстанец.