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09:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Сделал это для своих поклонников». Промоутер «Канело» о возвращении в программу допинг-тестирования

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), Эрик Гомес прокомментировал возвращение своего подопечного в программу добровольного допинг-тестирования «Чистый бокс».

Ранее сам «Канело» объявил о возобновлении сотрудничества с VADA (Ассоциацией добровольного тестирования на допинг), которая совместно с WBC (Всемирным боксерским советом) организовала программу за чистый бокс, из которой он вышел во время антидопингового расследования в его отношении весной этого года .

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Расследование в отношении Альвареса началось после того, как VADA обнаружило в двух его февральских допинг-пробах кленбутерол. В итоге его второй поединок с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), намеченный на май, был отменен, а мексиканец получил полугодовую дисквалификацию. И после вынесения этого решения стало известно, что «Канело» по собственной инициативе вышел из программы добровольного допинг-тестирования.

«Он сделал это для своих поклонников, — прокомментировал RingTV Гомес. — Альварес также проходил выборочные проверки, назначенные Комиссией Невады, результаты будут скоро известны».

Заключение договора Альвареса с VADA означает, что бывший чемпион мира в суперсреднем и среднем весах будет проходить внезапные допинг-тесты на протяжении года, не в зависимости от того, назначен ли у него поединок. Он не указал, когда именно начнутся тестирования, но, по всей видимости, он имел в виду, что они начнут работать уже сейчас.

Недавно его промоутер Оскар Де Ла Хойя заявлял, что Альварес присоединится к программе VADA только после подписания контракта на свой следующий бой, который планируется на сентябрь этого года.

Отметим, что вступление «Канело» в программу «Чистый бокс» и прохождение проверок на протяжении всего периода подготовки к бою было одним из основных требований команды Головкина для организации их реванша.

Срок дисквалификации «Канело» истекает в середине августа, а его возвращение намечено на 15 сентября. Ранее команда мексиканца заявляла, что их приоритетом на этот срок является реванш казахстанец.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Боксеры не смогли выявить победителя — итогом 12-раундового противостояния стала ничья. Этот результат позволил GGG сохранить титулы, но прервал победную серию.

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