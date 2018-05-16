«Канело» Альварес объявил о выполнении главного условия команды Головкина для реванша

Об этом сам мексиканский боксер объявил в своем твиттере. «Хочу сообщить, что я только что подписал контракт с VADA для круглогодичного тестирования», — написал Альварес.

Заключение договора Альвареса с VADA означает, что бывший чемпион мира в суперсреднем и среднем весах будет проходить внезапные допинг-тесты на протяжении года, не в зависимости от того, назначен ли у него поединок. Он не указал, когда именно начнутся тестирования, но, по всей видимости, он имел в виду, что они начнут работать уже сейчас.

Недавно его промоутер Оскар Де Ла Хойя заявлял, что Альварес присоединится к программе VADA только после подписания контракта на свой следующий бой, который планируется на сентябрь этого года.

Отметим, что вступление «Канело» в программу «Чистый бокс» и прохождение проверок на протяжении всего периода подготовки к бою было одним из основных требований команды казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), чемпиона мира мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, для организации их реванша.

Сейчас мексиканец отбывает шестимесячную дисквалификацию из-за двух положительных допинг-проб на запрещенный препарат кленбутерол. «Канело» попался за два месяца до реванша с Головкиным, который должен был состояться 5 мая в Лас-Вегасе, но впоследствии его отменили. И после вынесения этого решения стало известно, что Альварес по собственной инициативе вышел из программы добровольного допинг-тестирования.

В срочном порядке GGG подобрали замену на эту же дату, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) — в оппоненты достался Ванес Мартиросян. Головкин нокаутировал претендента во втором раунде, нанеся тому первое досрочное поражение в карьере.

Срок дисквалификации «Канело» истекает в середине августа, а его возвращение намечено на 15 сентября. Ранее команда мексиканца заявляла, что их приоритетом на этот срок является реванш казахстанец.