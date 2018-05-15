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16:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы не могли понять, что же конкретно от нас нужно». Менеджер рассказал, почему в Казахстане не показали дебют Данияра Елеусинова в профи-боксе

27-летний олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (1−0, 1 КО) с досрочной победы начал профессиональную карьеру в США, но в Казахстане его поединок не показали в прямом эфире ни на одном из отечественных телеканалов. Корреспондент Vesti.kz обратился за разъяснением ситуации к менеджеру боксера Зие Алиеву.

Елеусинов стартовал среди профессионалов на большом вечере бокса в Нью-Йорке, где главным событием стал поединок экс-чемпиона мира в среднем весе Дэниэла Джейксобса. Казахстанец выиграл свою встречу техническим нокаутом, но это событие не нашло отражения в сетке вещания отечественного телевидения.

— Мы не успели по времени договориться с телеканалами. Мы вели переговоры с телеканалом Qazsport. Каждый раз требовались разные документы, и мы не могли понять, что же конкретно от нас нужно. Сейчас мы работаем над вторым боем, и я надеюсь, что в Казахстане его все-таки увидят. Как-то обидно получается. В Польше смогли посмотреть бой Данияра, а в Казахстане — нет.

Бой был на телевидении: его показали в некоторых странах Европы и в США. Все-таки Данияр выступал в Barclays Center и был одним из ко-мейн-евент. Не успели, скажем так. Вы поймите, что не все зависит от нас. Есть такие моменты… С чем-то мы не согласны, с чем-то канал не согласен. В Казахстане другое законодательство, и они следуют его нормам. Поэтому иногда бывает очень сложно договориться.

Мы очень хотели, чтобы в Казахстане посмотрели дебют Данияра. Мы, в принципе, были согласны со всем. Я имею в виду, по трансляции и финансовой стороне. Но по документам у нас немного не сошлось. Очень неприятно, когда начинают сравнивать боксеров. Говорят, что вот, такому-то боксеру мы вообще за первый бой ничего не платили. За второй заплатили столько-то…

Во-первых, у этого боксера не было дебюта в Barclays Center. А Данияр был в Barclays Center и на телевидении. И Данияр — золотой медалист Олимпиады. Вроде все согласны, что Данияр гордость страны и золотой медалист, но когда доходит до дела, то все улетучивается. Исчезает. Тогда в чем разница между олимпийским чемпионом и неолимпийским чемпионом? Разница ведь все-таки есть.

— Зия, можно ли сказать, что перед вторым боем Вы ведете переговоры с несколькими телеканалами в Казахстане?

— Мы рассматриваем два телеканала. Я надеюсь, в Казахстане увидят не только второй бой Данияра, но и его дальнейшие поединки.

Напомним, что второй профессиональный поединок Данияра Елеусинова среди профессионалов намечен на 6 июня в Лондоне. По словам казахстанского полусредневеса, он уже ощутил, что такое профессиональный бокс, когда пропустил удары в «легких» перчатках.

Помогать готовится к боям Елеусинову будет американский тренер Джон Дэвид Джексон, известный по работе с Бернардом Хопкинсом и Сергеем Ковалевым.

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