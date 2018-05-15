«Мне нужно биться с Головкиным за Америку». Опасен ли для GGG Чарло?

Чем привлекателен и опасен Джермалл — в материале Vesti.kz.

Атлетичный американец сменил весовую категорию в прошлом году. До этого он уверенно и без поражений двигался в первом среднем весе, где ему удалось стать чемпионом мира по версии IBF.

«Прописку» в среднем дивизионе он прошел в поединке против аргентинца Себастьяна Хорхе Хейланда. Между собой они разыграли право претендовать на титул чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Головкин. К слову, Чарло расправился с соперником уже в четвертом раунде.

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Еще перед переходом в средний вес Чарло начали сватать к GGG. После этой победы разговоры о встрече с казахстанцем заметно участились. Мол, обязательный претендент, все дела.

Шумиха вокруг Джермалла понятна. Из него, ровно как и из брата Джермелла, в Америке пытаются сделать суперзвезду. И как бывает в таких случаях — многие лестные эпитеты являются лишь приукрашиванием.

Однако он страшен. Даже не смотря на то, как именно его «малюют». Чарло как раз тот боксер, который способен навести шорох в среднем весе. Сам же он искренне считает, что обеспечить ему величие должна очная встреча именно с Головкиным.

Такая тенденция прослеживается в его многочисленных интервью. Буквально каждое направлено в адрес казахстанского чемпиона: от выражения желания сразиться до того, что GGG для него — краеугольный камень. Только в нем он видит настоящую проверку для себя.

«Головкин, похоже, до сих пор прогрессирует. Но знаете, что я заметил? Он стал медленнее. Он даже начинает включаться в работу слишком медленно. Ну, после того, как получит сильный удар. Я же начинаю всегда рано и сильно. И мне нужен Головкин. Для моих целей. Я хочу доказать, что главный в среднем весе», — это Чарло произносил для badlefthook.com в мае этого года.

Первые его два боя в среднем весе эксперты назвали «зловещим заявлением». То есть для Головкина, мексиканца Сауля Альвареса, американца Дэниэла Джейкобса, украинца Сергея Деревянченко и британца Билли Джо Сондерса он представляет настоящую угрозу.

И больше всего Чарло «стравливают» с GGG и Джейкобсом. Специалисты полагают, что бой с ними будет «настоящим грохотом» в мире бокса. Каждый из них умелый и способный нанести большой ущерб.

Чарло — инстинктивный убийца. Он намного агрессивнее Джейкобса. К тому же, из упомянутых срдневесов он самый атлетичный, высокий, с более сильным ударом. Чарло неплохо, если не отлично, смотрелся в своих поединках. Активный, по-спортивному злой, идущий вперед.

Но настоящей проверки в среднем весе он еще не прошел. скажем так, Чарло — это перспектива. И в будущем он имеет все шансы стать главным в дивизионе. Для GGG ему не хватает несколько поединков. Например, с Джейкобсом. В этом бою можно будет как раз узнать настоящие возможности Чарло.

Его лучшее оружие — сила нокаутера и скорость. Если просмотреть его поединки, то заметно, что он использует так называемые «творческие» комбинации, завершая их молниеносным ударом. Он буквально парализует соперников, которые не знают, что их ждет дальше. Сам американец характеризует себя следующим образом.

«Мой стиль больше основан на технике. Но также я могу идти вперед, как бык, когда захочу, когда это потребуется. Конечно, в этом есть доля шоу, но мне нравится использовать такой прием. Мои оппоненты никогда не знали, что я им приготовил. У меня есть сила, которая дана мне Богом. также я готов принять любые удары соперников. Это раззадоривает меня».

Плюс ко всему — он одержимый. Сегодня эта одержимость вызвана Головкиным, который по его мнению является главной преградой на пути к величию. Безусловно, это добавляет ему опасности. Ну, если он воспользуется ею грамотно и с холодной головой. Иначе все только испортит.

Как бы то ни было, конкретно сейчас шансы на победу в бою с Головкиным у Чарло не так высоки, как могли бы быть в перспективе. Ему надо пройти еще несколько уровней, увидеть его с других ракурсов. Но считаться с ним уже надо начинать сейчас. И не только Головкину.