Раскрыт план команды «Канело» вновь «надуть» Головкина

Накануне промоутер «Канело» Оскар де ла Хойя заявил, что условием вступления боксера в программу WBC и VADA «Чистый бокс» является подписание контракта на рематч с GGG.
Он также добавил, что если казахстанец не хочет второй раз драться с Альваресом, то они выберут для Сауля другого оппонента.
«Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя сказал, что Сауль «Канело» Альварес вступит в программу «Чистый бокс» как только будет подписан контракт на рематч с Геннадием Головкиным. Этот шаг с задержкой начала тестирования может быть истолкован как нежелание снова выходить на ринг против Головкина. «Канело» знает, что GGG хочет, чтобы он был зачислен в программу на время отбывания шестимесячной дисквалификации. Но Альварес поступает противоположно тому, что хочет Головкин и это выглядит так, словно он не желает сражаться. Кажется, что «Канело» открыто бросает вызов Головкину и всем любителям бокса, которые хотят, чтобы он подписался на добровольное тестирование.
Для Головкина нет смысла ждать рематча еще дольше. Если уступкой, которую он хочет получить от «Канело», является начало проверок на допинг, то комментарий Де ла Хойи подсказывает, что они не собираются выполнять этот запрос. Месседж Оскара Головкину и фанатам является сигналом того, что для GGG пришло время двигаться дальше. Для него это не конец пути. Просто это значит, что рематча с «Канело» не будет, пока Геннадий не откажется от своего требования к «Канело» начать проходить допинг-тесты. А от такого отказаться непросто, ведь в поединке GGG ставит на кон свое здоровье, — говорится в статье.