Раскрыт план команды «Канело» вновь «надуть» Головкина

Накануне промоутер «Канело» Оскар де ла Хойя заявил, что условием вступления боксера в программу WBC и VADA «Чистый бокс» является подписание контракта на рематч с GGG.

Он также добавил, что если казахстанец не хочет второй раз драться с Альваресом, то они выберут для Сауля другого оппонента.

«Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя сказал, что Сауль «Канело» Альварес вступит в программу «Чистый бокс» как только будет подписан контракт на рематч с Геннадием Головкиным. Этот шаг с задержкой начала тестирования может быть истолкован как нежелание снова выходить на ринг против Головкина. «Канело» знает, что GGG хочет, чтобы он был зачислен в программу на время отбывания шестимесячной дисквалификации. Но Альварес поступает противоположно тому, что хочет Головкин и это выглядит так, словно он не желает сражаться. Кажется, что «Канело» открыто бросает вызов Головкину и всем любителям бокса, которые хотят, чтобы он подписался на добровольное тестирование.