Главред The Ring объяснил, почему Головкин — лучший боксер P4P

Один из читателей журнала написал, что считает Головкина лучшим бойцом pound-for-pound, а следующим после него — Василия Ломаченко, но при этом Сауль «Канело» Альварес и Дэниэл Джейкобс являются более качественными боксерами, чем кто-либо из соперников украинца.

— Я считаю, что Линарес — в одном ряду с «Канело» и Джейкобсом, но я согласен с тем, что Головкин все еще первый номер P4P по причине своего длительного владения титулами (самое продолжительное среди активных боксеров), того факта, что у него есть три главных пояса и он достиг рекорда Бернарда Хопкинса по количеству титульных защит в среднем весе. Многие из фанатов и журналистов ставят на первое место рейтинга P4P Лому, и я не буду с ними спорить (как и с теми, кто считает лучшим Кроуфорда), — отметил Фишер.