Федор Чудинов: Сборы в лагере Абеля Санчеса — важный и необходимый опыт
Боксер Федор Чудинов дал интервью.
Боксер Федор Чудинов дал интервью.
— Вы уехали к Абелю Санчесу в лагерь на сборы.
— Да, уже приступил к подготовке в его тренировочном лагере к предстоящему в июле поединку. Я поехал готовится и набираться профессионального опыта к лучшему тренеру в мире Абелю Санчесу, работать рядом с Геннадием Головкиным и Муратом Гассиевым в дружеской атмосфере. Во время моего последнего боя в Сочи мы пообщались с Абелем и договорились о моей поездке к нему в тренировочный лагерь. Конечно, буду очень скучать по Родине. Но это просто необходимый опыт.
— Хочется возвращаться на прежние позиции?
— Хочется, прежде всего, стать лучше. А там уже как работа пойдет. Но мы с Санчесом похожи, и я буду надеяться, что мы сработаемся. Буду стараться выполнять все его установки.
У меня получилось очень быстро подняться по рейтингу в прошлом. Но чем выше находишься, тем больнее падать. Теперь все делаем по уму. Потихоньку поднимаемся в рейтинге. Никто не торопит события.
— Были ли эти три последних боя после двух поражений полезны для вас в плане опыта?
— Это были промежуточные бои, можно сказать, реабилитация. Последнее поражение было от Джорджа Гроувза — я плохо подготовился и неправильно подошел к этому бою, ведь для меня он был проходным соперником, и получилось то, что получилось. Буду учиться на своих ошибках. Было бы интересно встретится с ним еще раз. Но только после хорошей, серьезной подготовки.
— Какие у вас планы на будущее?
— Будет видно, на что я способен. Санчес меня оценит и вынесет вердикт.
— То есть этот сбор определит ваш путь?
— Путь мы сами себе выбираем. Мне дадут совет, но решать я буду сам — как боксировать мне дальше и на каком уровне.
— А если говорить о желаниях?
— Мне нравится заниматься боксом, нравится философия вида спорта. Честно говоря, больше всего хочется подольше оставаться в боксе. В идеале объединить все титулы хотя бы в одной весовой категории.