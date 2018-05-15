Узбекский боксер-тяжеловес отказался драться с нокаутером из Казахстана
Узбекский соперник казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого (4−0, 4 КО) отказался выходить на ринг 25 мая в Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz.
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Узбекский соперник казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого (4−0, 4 КО) отказался выходить на ринг 25 мая в Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz.
29-летний Кособуцкий должен был боксировать с 28-летний Муродбеком Азимовым (9−8−1, 3 КО), но узбекский спортсмен отказался от такого варианта.
На замену был предложен 25-летний Гогита Горгиладзе (38−24, 32 КО).
Добавим, что поединок Кособуцкого и Горгиладзе пройдет в Минске 25 мая, и станет частью вечера единоборств из 11 боев.
На счету Кособуцкого четыре профессиональных поединка, и во всех он одержал победы, причем досрочно. Начал казахстанец