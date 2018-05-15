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09:30 (мск), источник: Vesti.kz

Узбекский боксер-тяжеловес отказался драться с нокаутером из Казахстана

Узбекский соперник казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого (4−0, 4 КО) отказался выходить на ринг 25 мая в Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz.

29-летний Кособуцкий должен был боксировать с 28-летний Муродбеком Азимовым (9−8−1, 3 КО), но узбекский спортсмен отказался от такого варианта.

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На замену был предложен 25-летний Гогита Горгиладзе (38−24, 32 КО).

Добавим, что поединок Кособуцкого и Горгиладзе пройдет в Минске 25 мая, и станет частью вечера единоборств из 11 боев.

На счету Кособуцкого четыре профессиональных поединка, и во всех он одержал победы, причем досрочно. Начал казахстанец профи-карьеру со встречи с Эдгарсом Калнарсом из Латвии в сентябре прошлого года, а в последнем бою выиграл техническим нокаутом у украинца Максима Педуры.

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