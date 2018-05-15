Узбекский боксер-тяжеловес отказался драться с нокаутером из Казахстана

Добавим, что поединок Кособуцкого и Горгиладзе пройдет в Минске 25 мая, и станет частью вечера единоборств из 11 боев.

На счету Кособуцкого четыре профессиональных поединка, и во всех он одержал победы, причем досрочно. Начал казахстанец профи-карьеру со встречи с Эдгарсом Калнарсом из Латвии в сентябре прошлого года, а в последнем бою выиграл техническим нокаутом у украинца Максима Педуры.