Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ не нужно массовое производство Су-57: есть кое-что другое - NI
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Как не надо учить детей: советы педагога
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Боня «скопировала» образ Джоли в Каннах
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Канада
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Швейцария
Франция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Финляндия
США
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс1
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Беларусь
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Россия
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Латвия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
14.05
Чехия4
Австрия3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
14.05
КанадаОТ2
Латвия1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина: оценки сборной России
СМИ: ЦСКА намерен подписать контракт с Марио Балотелли
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом
Как и почему Кейт Миддлтон подражает принцессе Диане
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
6Чемпионство «Ювентуса», поражение «Барселоны» и другие события выходных
9Российские хоккеисты почтили память советских воинов
09:24 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт раскрыл правду по решению The Ring оставить пояс чемпиона у «Канело» вопреки допингу

Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль прокомментировал решение авторитетного журнала The Ring оставить пояс их чемпиона в среднем весе у мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

В настоящее время «Канело» отбывает шестимесячную дисквалификацию в связи с двумя положительными допинг-пробами на кленбутерол. Мексиканец провалил тестирование за два месяца до реванша с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). В итоге бой, намеченный на 5 мая в Лас-Вегасе, отменили.

Читайте также
Экс-чемпион мира назвал боксеров, способных побить Головкина

Ожидалось, что Альварес будет лишен пояса The Ring, поскольку факт употребления запрещенных препаратов является одной из причин лишения чемпиона титула согласно правилам журнала. Однако этого не произошло. Главного редактор The Ring Дуглас Фишера аргументировал это тем, что количество кленбутерола, найденного в пробах «Канело», ничтожно мало и не может свидетельствовать о намеренном употреблении этого вещества.

Однако у Дэна Рафаэля есть свое объяснение на этот счет. «Это не должно стать большим сюрпризом, поскольку журнал принадлежит владельцу Golden Boy Promotions Оскару Де Ла Хойе, промоутеру Альвареса», — отметил эксперт.

Между тем, Всемирный боксерский совет (WBC) исключил «Канело» из своего рейтинга. Причиной послужил отказ мексиканца от участия в программе добровольного тестирования на допинг «Чистый бокс», организованной WBC и VADA.

Аманкул, Сулейменов, или кто выйдет на ринг у "Астана Арланс" в первом полуфинале WSB с "Бритиш Лайнхартс"
Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина: оценки сборной России
СМИ: ЦСКА намерен подписать контракт с Марио Балотелли
Нет, это не шутка: Сергей Игнашевич вернулся в сборную России
«Вегас» сравнял счет в серии 1/2 Кубка Стэнли с «Виннипегом»
СМИ: «Челси» начнет переговоры с Почеттино в случае ухода Конте
Капитан сборной Швеции поделился ожиданием от матча ЧМ с Россией
Сборные Чехии и Австрии забросили семь шайб на двоих в матче ЧМ
Спорт-Экспресс
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь