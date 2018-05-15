Эксперт раскрыл правду по решению The Ring оставить пояс чемпиона у «Канело» вопреки допингу

В настоящее время «Канело» отбывает шестимесячную дисквалификацию в связи с двумя положительными допинг-пробами на кленбутерол. Мексиканец провалил тестирование за два месяца до реванша с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). В итоге бой, намеченный на 5 мая в Лас-Вегасе, отменили.

Ожидалось, что Альварес будет лишен пояса The Ring, поскольку факт употребления запрещенных препаратов является одной из причин лишения чемпиона титула согласно правилам журнала. Однако этого не произошло. Главного редактор The Ring Дуглас Фишера аргументировал это тем, что количество кленбутерола, найденного в пробах «Канело», ничтожно мало и не может свидетельствовать о намеренном употреблении этого вещества.

Однако у Дэна Рафаэля есть свое объяснение на этот счет. «Это не должно стать большим сюрпризом, поскольку журнал принадлежит владельцу Golden Boy Promotions Оскару Де Ла Хойе, промоутеру Альвареса», — отметил эксперт.