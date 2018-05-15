Экс-соперник Головкина решил отомстить за «брата» получившему запрет драться с GGG чемпиону WBO

Титульный поединок состоялся в Вероне (штат Нью-Йорк, США). С самого начала боя Мунгуйя захватил преимущество, раз за разом роняя своего более опытного соперника на настил ринга. Садам Али с трудом смог отстоять четыре неполных раунда, прежде чем рефери боя зафиксировал победу мексиканца техническим нокаутом в четвертом раунде, который и стал новым чемпионом WBO.

Собирающийся спуститься в первый средний вес Стивенс, заявил о том, что он решительно настроен провести чемпионский бой с Мунгуйя и не просто сможет завоевать этот титул, но и отомстит тем самым за поражение своего приятеля и земляка.

«А ты бы вступился за своего брата? Я — да! Клянусь жизнью своих детей. Садам Али, мой младший братишка, ради тебя я надеру его задницу. Golden Boy, я готов к этому бою», — написал Стивенс на своей странице в Instagram.

Добавим, что Мунгуйя рассматривался в качестве замены своему соотечественнику Саулю «Канело» Альваресу (49−1−2, 34 КО), который из-за двух положительных допинг-проб отказался от второго боя с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила молодому мексиканцу драться с GGG из-за недостатка опыта.

После победы над Али Мунгуйя поблагодарил NSAC за то, что они запретили ему драться с Головкиным. Также мексиканец выразил желание встретиться с GGG в следующем году.

При этом Стивенс уже имеет опыт встречи с Головкиным. В 2013 году он досрочно проиграл казахстанскому боксеру.