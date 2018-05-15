Президент WBC объяснил исключение «Канело» из рейтинга и условие для возвращения
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объяснил, почему
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объяснил, почему
«Альварес был исключен из рейтинга, потому что он отказался участвовать в программе “Чистый бокс”, как написано в правилах. Означает ли это, что теперь он не сможет бороться за пояс WBC в следующем бою? Не обязательно. Если он зарегистрируется в программе, то вернется обратно в рейтинг», — цитирует Сулеймана Boxingnews24.com.
Справедливость восторжествовала. Я с первого дня знал, что «Канело» чист — президент WBC.
Напомним, Альварес провалил
Позже стало известно, что Альварес вышел из программы добровольного тестирования на допинг «Чистый бокс», организованной WBC и VADA, что означает исключение из рейтинга совета. При этом еще в апреле «Канело» занимал второе место в рейтинге WBC в среднем весе.
Ожидалось также, что Альварес будет лишен чемпионского пояса The Ring в среднем весе, так как факт употребления запрещенных препаратов является одной из причин лишения чемпиона титула согласно правилам журнала. Однако этого не произошло, и главный редактор издания объяснил это решение.
При этом WBC ранее уже применял подобные санкции по отношению к «Канело». Так, в июне 2016 года мексиканец был также исключен из рейтинга организации после отказа от боя с Головкиным.
Добавим, что срок дисквалификации Альвареса истекает в середине августа, а его возвращение на ринг запланировано на 15 сентября. По словам его промоутера, мексиканец начнет проходить