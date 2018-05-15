Президент WBC объяснил исключение «Канело» из рейтинга и условие для возвращения

«Альварес был исключен из рейтинга, потому что он отказался участвовать в программе “Чистый бокс”, как написано в правилах. Означает ли это, что теперь он не сможет бороться за пояс WBC в следующем бою? Не обязательно. Если он зарегистрируется в программе, то вернется обратно в рейтинг», — цитирует Сулеймана Boxingnews24.com.

Справедливость восторжествовала. Я с первого дня знал, что «Канело» чист — президент WBC.

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Напомним, Альварес провалил допинг-тест перед реваншем с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Сразу в двух пробах мексиканца обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Позже «Канело» отказался от боя и получил шестимесячную дисквалификацию, а реванш с Головкиным отменили.

Позже стало известно, что Альварес вышел из программы добровольного тестирования на допинг «Чистый бокс», организованной WBC и VADA, что означает исключение из рейтинга совета. При этом еще в апреле «Канело» занимал второе место в рейтинге WBC в среднем весе.

Ожидалось также, что Альварес будет лишен чемпионского пояса The Ring в среднем весе, так как факт употребления запрещенных препаратов является одной из причин лишения чемпиона титула согласно правилам журнала. Однако этого не произошло, и главный редактор издания объяснил это решение.

При этом WBC ранее уже применял подобные санкции по отношению к «Канело». Так, в июне 2016 года мексиканец был также исключен из рейтинга организации после отказа от боя с Головкиным.