Эдди Хирн приезжал в гости. Говорили про бой Джошуа - Поветкин в Лондоне скоро. Только не говорите никому пока!) (пока в процессе переговоров)

A post shared by ryabinskiy (@ryabinskiy) on May 14, 2018 at 8:39am PDT