Колумбийский боксер Альварес пообещал, что отберет у Ковалева титул WBO
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Василий
«Я очень уважаю Сергея Ковалева. Он отличный чемпион, и мне нравится возможность проведения боя с ним. Я знаю, что это будет трудный бой. При этом я знаю и свои возможности, и 4 августа я буду чемпионом», — сказал Альварес, чьи слова приводятся в релизе промоутерской компании Main Events, организаторов предстоящего шоу.
Ковалев проведет бой с Альваресом 4 августа в
Ковалев поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Альваресом. «Я уверен, что мы покажем действительно отличный бой 4 августа. Ведь я планирую защитить свой титул, а он хочет стать чемпионом. Это будет большая битва, и мы должны быть в лучшей форме. А в будущем, надеюсь, будут объединительные бои», — сказал он.
В другом бою в рамках августовского шоу может выступить чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол.