Колумбийский боксер Альварес пообещал, что отберет у Ковалева титул WBO

Источник: AFP 2018

«Я очень уважаю Сергея Ковалева. Он отличный чемпион, и мне нравится возможность проведения боя с ним. Я знаю, что это будет трудный бой. При этом я знаю и свои возможности, и 4 августа я буду чемпионом», — сказал Альварес, чьи слова приводятся в релизе промоутерской компании Main Events, организаторов предстоящего шоу.

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Ковалев проведет бой с Альваресом 4 августа в Нью-Джерси. На профессиональном ринге 35-летний Ковалев одержал 32 победы (28 — нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей. В активе 34-летнего Альвареса, который долгое время является обязательным претендентом по линии WBC, победы во всех 23 боях (11 — нокаутом).

Ковалев поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Альваресом. «Я уверен, что мы покажем действительно отличный бой 4 августа. Ведь я планирую защитить свой титул, а он хочет стать чемпионом. Это будет большая битва, и мы должны быть в лучшей форме. А в будущем, надеюсь, будут объединительные бои», — сказал он.