Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Аккуратно, грабли: в Германии резко сменили позицию по РФ» — СМИ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Как Стриженова, Лопез, Рианна и другие звезды отметили День матери
Как пессимизм помогает больше зарабатывать и меньше болеть
В Канаде женщина впервые в истории станет главой церкви
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Южная Корея
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Россия
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Чехия
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Канада
Латвия
Хоккей. НХЛ
15.05
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Вашингтон Кэпиталз6
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Переехавший в Крым американец рассказал, почему не вернется в США
Лоза объяснил провал Самойловой на Евровидении
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
На что живет королевская семья Великобритании
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
32«Спартак» проиграл «Динамо» и пропустил ЦСКА
8Тутберидзе и Медведева: теперь порознь
14:15 (мск), источник: Vesti.kz

Демьяненко: Рекорд Головкина по числу защит титула ничего не значит рядом с поясами Ломаченко в трех весах

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко в интервью корреспонденту Vesti.kz сравнил достижения чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) с трехкратным чемпионом мира украинским боксером Василием Ломаченко (11−1, 9 КО).

«Ломаченко провел двенадцать боев в трех весовых категориях и стал трекратным чемпионом. Это невероятное достижение.

Многие ошибаются, называя боксеров, выступающих в одном дивизионе, 12-ти или 14-ти кратными чемпионами мира. На самом деле они лишь защитили свои титулы. Двукратный чемпион мира — это тот, который завоевал титулы в двух весовых категориях. Если смотреть по результатам, то рекорд Головкина по числу защит титула ничего не значит рядом с поясами Ломаченко в трех весовых категориях.

Читайте также
Популярное издание о боксе назвало «смертельного» соперника для Головкина

Мы все с нетерпением ждем перехода Головкина в следующую весовую категорию. Там его ждут более опасные соперники и интересные бои. Если он завоюет там титул, то станет чемпионом мира в двух весовых категориях. Однако в любом случае, в этом дивизионе нужно завершить начатое в поединке с «Канело» и объединить пояса с Сондерсом, — отметил Демьяненко.

Напомним, что Ломаченко отправил венесуэльца Хорхе Линареса (44−4, 27 КО) в нокаут в десятом раунде боя, прошедшего 13 мая в Нью-Йорке, и завоевал титул пояс WBA в легком весе. Таким образом, украинец установил рекорд по скорости завоевания титулов в трех разных дивизионах.

В свою очередь, Головкин в поединке, состоявшемся 5 мая в Лос-Анджелесе, во втором раунде нокаутировал американского боксера армянского происхождения Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 KO). Эта победа позволила казахстанцу повторить рекорд легендарного Бернарда Хопкинса по числу защит титулов в среднем весе. Американец сделал это в период с 1995 по 2005 год, Головкину же для повторения этого достижения потребовалось на два года меньше (2010−2018).

Смена часового. Пять голкиперов для "Астаны" вместо Эрича
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»
Неймар: Постоянные разговоры о моём переходе начинают раздражать
Кого мы больше не увидим в чемпионате России
Израильский «Бейтар» изменил название в честь Трампа
Спорт-Экспресс
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Осторожно: из-за этого можно лишиться всех денег Он распространяется через почтовые вложения.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь