Демьяненко: Рекорд Головкина по числу защит титула ничего не значит рядом с поясами Ломаченко в трех весах

«Ломаченко провел двенадцать боев в трех весовых категориях и стал трекратным чемпионом. Это невероятное достижение.

Многие ошибаются, называя боксеров, выступающих в одном дивизионе, 12-ти или 14-ти кратными чемпионами мира. На самом деле они лишь защитили свои титулы. Двукратный чемпион мира — это тот, который завоевал титулы в двух весовых категориях. Если смотреть по результатам, то рекорд Головкина по числу защит титула ничего не значит рядом с поясами Ломаченко в трех весовых категориях.

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Мы все с нетерпением ждем перехода Головкина в следующую весовую категорию. Там его ждут более опасные соперники и интересные бои. Если он завоюет там титул, то станет чемпионом мира в двух весовых категориях. Однако в любом случае, в этом дивизионе нужно завершить начатое в поединке с «Канело» и объединить пояса с Сондерсом, — отметил Демьяненко.

Напомним, что Ломаченко отправил венесуэльца Хорхе Линареса (44−4, 27 КО) в нокаут в десятом раунде боя, прошедшего 13 мая в Нью-Йорке, и завоевал титул пояс WBA в легком весе. Таким образом, украинец установил рекорд по скорости завоевания титулов в трех разных дивизионах.