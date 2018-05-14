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13:05 (мск), источник: Vesti.kz

Английский журналист о возвращении казахстанца на ринг: Для Шуменова сейчас важнее всего показать, на что он способен

Редактор спортивного сайта TalkSport.com англичанин Майкл Бенсон в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими ожиданиями от предстоящего боя за пояс чемпиона мира по версии WBA (Regular) в первом тяжелом весе между казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО) и турецким боксером Хизни Алтункая (30−1, 17 КО).

Их поединок запланирован на 7 июля в Астане.

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Помимо боя Шуменова и Алтункая, в столице Казахстана состоится собрание директората WBA, которое проходит дважды в год.

«С одной стороны интересно посмотреть на возвращение Шуменова. Я не знаю, как на него повлияет длительный отпуск, но думаю, опыт сыграет ключевую роль. Другое дело, что звание регулярного или временного чемпиона фактически не дает ощутимых преимуществ. Можно сказать, что это будет противостояние за место в лидирующей группе рейтинга организации. Для Шуменова сейчас важнее всего показать, на что он способен. А титул WBA — это лишь дополнительный способ привлечь к себе внимание», — отметил Бенсон.

Напомним, 34-летний казахстанец уже владел этим поясом, но из-за травмы был вынужден оставить бокс. Позже Шуменов объявил о возвращении в спорт и рассказал о желании снова стать чемпионом мира.

Добавим, что у WBA в первом тяжелом весе есть суперчемпион — россиянин Мурат Гассиев (26−0, 19 КО), который тренируется под руководством Абеля Санчеса. Кроме того, «чемпионом в отпуске» по версии WBA объявлен другой россиянин — Денис Лебедев (30−2, 22 КО).

Стоит отметить, что бой Шуменова планируют посетить известные личности из мира бокса, такие как ринг-анонсер Майкл Баффер, а также легендарные боксеры Роберто Дюран, Хасим Рахман и Эвандер Холифилд.

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