Популярное издание о боксе назвало «смертельного» соперника для Головкина

Американский боксер в свое время был чемпионом мира в трех весовых категориях — в том числе, он неоднократно защищал пояс IBF в среднем дивизионе.

«Джеймс Тони против GGG — это будет смертельный бой. У них обоих лучший подбородок в 160 фунтах со времен Марвина Хаглера. Два лучших подбородка за последние 30 лет. Тони ни от кого не убегал. GGG мог бы принести этот бой. Я бы сказал, что Тони сулит победа решением судей подобная той, что была в бою против Василия Жирова», — считает автор.