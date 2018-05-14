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10:06 (мск), источник: Sports.kz

Популярное издание о боксе назвало «смертельного» соперника для Головкина

Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс прокомментировал гипотетический бой Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Джеймса Тони (77−10−3, 43 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер в свое время был чемпионом мира в трех весовых категориях — в том числе, он неоднократно защищал пояс IBF в среднем дивизионе.

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«Джеймс Тони против GGG — это будет смертельный бой. У них обоих лучший подбородок в 160 фунтах со времен Марвина Хаглера. Два лучших подбородка за последние 30 лет. Тони ни от кого не убегал. GGG мог бы принести этот бой. Я бы сказал, что Тони сулит победа решением судей подобная той, что была в бою против Василия Жирова», — считает автор.

Добавим, что бой казахстанца Василия Жирова и Джеймса Тони состоялся в 2003 году и завершился победой американца единогласным решением — 117−109, 116−110, 117−109.

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