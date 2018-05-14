Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что новый премьер Армении заявил о встрече с Путиным
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Дети Михалковой и Гигинеишвили умилили соцсети нежными отношениями
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Вашингтон Кэпиталз6
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Южная Корея
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Россия
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Чехия
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Канада
Латвия
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
Швейцария3
Швеция5
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
ГерманияОТ3
Финляндия2
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
4 года — 4 чемпиона. За что чемпионат России можно любить
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» упрочить лидерство в КС
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
8Тутберидзе и Медведева: теперь порознь
32«Спартак» проиграл «Динамо» и пропустил ЦСКА
09:20 (мск), источник: Vesti.kz

Президент WBC подтвердил исключение «Канело» из их рейтинга

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман подтвердил, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) был исключен из рейтинга организации, передает корреспондент Vesti.kz.

Подобные санкции последовали в связи дисквалификацией Альвареса, который провалил допинг-тест перед реваншем с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Сразу в двух пробах мексиканца обнаружили запрещенный препарат кленбутерол.

Читайте также
The Ring оставил пояс чемпиона у Альвареса и объяснил свое решение

Позже стало известно, что Альварес вышел из программы добровольного тестирования на допинг «Чистый бокс», организованной WBC и VADA, что означает исключение из рейтинга совета. При этом еще в апреле «Канело» занимал второе место в рейтинге WBC в среднем весе.

Ожидалось также, что Альварес будет лишен чемпионского пояса The Ring в среднем весе, так как факт употребления запрещенных препаратов является одной из причин лишения чемпиона титула согласно правилам журнала. Однако этого не произошло, и главный редактор издания объяснил это решение.

При этом WBC ранее уже применял подобные санкции по отношению к «Канело». Так, в июне 2016 года мексиканец был также исключен из рейтинга организации после отказа от боя с Головкиным.

Добавим, что срок дисквалификации Альвареса истекает в середине августа, а его возвращение на ринг запланировано на 15 сентября. По словам его промоутера, мексиканец начнет проходить допинг-тесты сразу после подписания контракта на реванш с Головкиным.

Пойманный на допинге лучший бомбардир в истории Перу попал в состав сборной на ЧМ-2018
4 года — 4 чемпиона. За что чемпионат России можно любить
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» упрочить лидерство в КС
Сборная Швеции одержала шестую победу подряд на ЧМ-2018
Шарапова поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA
Карасев получит «неуд» за неназначение пенальти в дерби
Россиянин признан первой звездой дня в НХЛ
Сборная Германии нанесла поражение Финляндии в матче ЧМ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
Старая машина или новая: где кузов прочнее (и безопаснее) Какая же машина на самом деле безопаснее: старая или новая? Ведь порой можно услышать мнение, что раньше машины делали «из другого» металла и поэтому они крепче
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь