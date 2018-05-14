Президент WBC подтвердил исключение «Канело» из их рейтинга
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман подтвердил, что
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман подтвердил, что
Подобные санкции последовали в связи дисквалификацией Альвареса, который провалил
Позже стало известно, что Альварес вышел из программы добровольного тестирования на допинг «Чистый бокс», организованной WBC и VADA, что означает исключение из рейтинга совета. При этом еще в апреле «Канело» занимал второе место в рейтинге WBC в среднем весе.
Ожидалось также, что Альварес будет лишен чемпионского пояса The Ring в среднем весе, так как факт употребления запрещенных препаратов является одной из причин лишения чемпиона титула согласно правилам журнала. Однако этого не произошло, и главный редактор издания объяснил это решение.
При этом WBC ранее уже применял подобные санкции по отношению к «Канело». Так, в июне 2016 года мексиканец был также исключен из рейтинга организации после отказа от боя с Головкиным.
Добавим, что срок дисквалификации Альвареса истекает в середине августа, а его возвращение на ринг запланировано на 15 сентября. По словам его промоутера, мексиканец начнет проходить