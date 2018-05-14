Получивший запрет драться с GGG новый чемпион WBO снова захотел боя с Головкиным

«Я хотел бы подняться в средний вес в следующем году ради боя с “Канело” или Головкиным, потому что они не дали мне шанса. Я хочу посмотреть, не боится ли меня GGG», — сказал Мунгуйя, слова которого приводит BoxingScene.com.

Читайте также Мексиканец после запрета драться с Головкиным нокаутировал обидчика Котто и стал чемпионом мира

В минувший уйк-энд в Вероне (штат Нью-Йорк, США) 21-летний Мунгуйя нокаутировал Садама Али в четвертом раунде. При этом уже в первом раунде мексиканец дважды отправил чемпиона на канвас ринга. Во втором раунде он вновь потряс соперника, заставив рефери снова открыть счет.

При этом Мунгуйя рассматривался в качестве замены своему соотечественнику Саулю «Канело» Альваресу (49−1−2, 34 КО), который из-за двух положительных допинг-проб отказался от второго боя с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила молодому мексиканцу драться с GGG из-за недостатка опыта.