Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во сколько обошелся РФ провал Самойловой на «Евровидении» - СМИ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Вашингтон Кэпиталз6
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Южная Корея
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Россия
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Чехия
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Канада
Латвия
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
Швейцария3
Швеция5
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
ГерманияОТ3
Финляндия2
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
4 года — 4 чемпиона. За что чемпионат России можно любить
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» упрочить лидерство в КС
Александр Кержаков расстался с женой
Образ дня: Вера Брежнева в роскошном платье Versace в Каннах
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8Тутберидзе и Медведева: теперь порознь
32«Спартак» проиграл «Динамо» и пропустил ЦСКА
08:53 (мск), источник: Vesti.kz

Получивший запрет драться с GGG новый чемпион WBO снова захотел боя с Головкиным

Новоиспеченный чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгуйя (29−0, 25 KO) рассказал о том, что в следующем году планирует подняться в новый дивизион и назвал двух желанных соперников.

«Я хотел бы подняться в средний вес в следующем году ради боя с “Канело” или Головкиным, потому что они не дали мне шанса. Я хочу посмотреть, не боится ли меня GGG», — сказал Мунгуйя, слова которого приводит BoxingScene.com.

Читайте также
Мексиканец после запрета драться с Головкиным нокаутировал обидчика Котто и стал чемпионом мира

В минувший уйк-энд в Вероне (штат Нью-Йорк, США) 21-летний Мунгуйя нокаутировал Садама Али в четвертом раунде. При этом уже в первом раунде мексиканец дважды отправил чемпиона на канвас ринга. Во втором раунде он вновь потряс соперника, заставив рефери снова открыть счет.

При этом Мунгуйя рассматривался в качестве замены своему соотечественнику Саулю «Канело» Альваресу (49−1−2, 34 КО), который из-за двух положительных допинг-проб отказался от второго боя с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила молодому мексиканцу драться с GGG из-за недостатка опыта.

После победы над Али Мунгуйя поблагодарил NSAC за то, что они запретили ему драться с Головкиным.

Пойманный на допинге лучший бомбардир в истории Перу попал в состав сборной на ЧМ-2018
4 года — 4 чемпиона. За что чемпионат России можно любить
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» упрочить лидерство в КС
Сборная Швеции одержала шестую победу подряд на ЧМ-2018
Шарапова поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA
Карасев получит «неуд» за неназначение пенальти в дерби
Россиянин признан первой звездой дня в НХЛ
Сборная Германии нанесла поражение Финляндии в матче ЧМ-2018
Новости
Авто
Старая машина или новая: где кузов прочнее (и безопаснее) Какая же машина на самом деле безопаснее: старая или новая? Ведь порой можно услышать мнение, что раньше машины делали «из другого» металла и поэтому они крепче
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь