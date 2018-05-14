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08:44 (мск), источник: Vesti.kz

Телерейтинг боя Ломаченко — Линарес побил рекорд Головкина

Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом из Венесуэлы стал самым рейтинговым боксерским поединком на американском кабельном телевидении в 2018 году. Об этом сообщает Espnmediazone.com.

Ломаченко 12 мая в Нью-Йорке нокаутировал Линареса в десятом раунде и завоевал титул. Украинец значительно улучшил новый мировой рекорд, завоевав пояса в трех дивизионах всего за 12 боев. Прежний рекорд — 20 боев.

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Поединок, транслировавшийся телеканалом ESPN, имеет рейтинг 1.0, и по этому показателю превосходит предыдущего рекордсмена — поединок Геннадий Головкин — Ванес Мартиросян (0.9), который был показан на HBO.

Точные цифры относительно телеаудитории боя Ломаченко — Линарес пока не обнародованы.

Отметим, что поединок Головкина и Мартиросяна, состоявшийся 5 мая в Карсоне, посмотрели в среднем 1,24 миллиона зрителей, тогда как пиковый показатель составил 1,361 миллиона.

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