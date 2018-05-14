Телерейтинг боя Ломаченко — Линарес побил рекорд Головкина

Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом из Венесуэлы стал самым рейтинговым боксерским поединком на американском кабельном телевидении в 2018 году. Об этом сообщает Espnmediazone.com.