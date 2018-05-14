Телерейтинг боя Ломаченко — Линарес побил рекорд Головкина

Ломаченко 12 мая в Нью-Йорке нокаутировал Линареса в десятом раунде и завоевал титул. Украинец значительно улучшил новый мировой рекорд, завоевав пояса в трех дивизионах всего за 12 боев. Прежний рекорд — 20 боев.
Поединок, транслировавшийся телеканалом ESPN, имеет рейтинг 1.0, и по этому показателю превосходит предыдущего рекордсмена — поединок Геннадий Головкин — Ванес Мартиросян (0.9), который был показан на HBO.
Точные цифры относительно телеаудитории боя Ломаченко — Линарес пока не обнародованы.
Отметим, что поединок Головкина и Мартиросяна, состоявшийся 5 мая в Карсоне, посмотрели в среднем 1,24 миллиона зрителей, тогда как пиковый показатель составил 1,361 миллиона.