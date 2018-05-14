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08:25 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт ESPN сравнил Головкина с Ломаченко

Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль сравнил чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) с украинцем Василием Ломаченко (11−1, 9 КО), который недавно стал чемпионом в трех дивизионах.

Источник: Reuters

— Считаешь ли ты, что такие бойцы, как Ломоченко и Головкин слишком высоко подняли планку для себя? Нельзя нокаутировать всех подряд, и когда они этого не делают, то «фанаты» начинают говорят, что они переоценены.

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— Вовсе нет. Это два потрясающих бойца, которые хотят драться с лучшими, никого не избегают, и которые выступают на высоком уровне каждый раз. Они являются непревзойденным профессионалами и оба, вероятно, когда-нибудь будут в Зале боксерской славы, — ответил Рафаэль в своем чате на сайте ESPN.

Напомним, Ломаченко 12 мая в Нью-Йорке нокаутировал в десятом раунде Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона WBA в легком весе. Украинец значительно улучшил новый мировой рекорд, завоевав пояса в трех дивизионах всего за 12 боев. Прежний рекорд — 20 боев.

За неделю до этого в Карсоне (штат Калифорния, США) Головкин повторил многолетний рекорд Бернарда Хопкинс, нокаутировав во втором раунде Ванеса Мартиросяна. Для повторения этого достижения GGG потребовалось на два года меньше.

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