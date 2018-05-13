Канат Ислам в следующем бою встретится с бывшим соперником Мигеля Котто
Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам (25−0, 20 КО) следующий бой проведет в США, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам (25−0, 20 КО) следующий бой проведет в США, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Соперником Ислама станет японец Йошихиро Камегаи (27−4−2, 24 КО). Бой пройдет 14 августа в штате Калифорния — город и арена пока не известны.
35-летний Камегаи последний поединок провел в августе прошлого года, когда единогласным решением проиграл пуэрториканцу Мигелю Котто (41−6, 33 КО). На кону того боя в Карсоне (штат Калифорния, США) стоял вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO. В США Камегаи дебютировал в 2011 году и с тех пор провел в этой стране девять поединков.
33-летний Ислам последний бой провел в сентябре прошлого года, когда в Астане в девятом раунде нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−1, 13 КО). В США казахстанец дебютировал в 2013 году, а всего выступал в этой стране пять раз.
Отметим, что недавно Ислам начал сотрудничество с лучшим менеджером 2017 года по версии The Ring Эгисом Климасом, который пообещал, что через пару боев казахстанец будет биться за чемпионские титулы. Сейчас ему принадлежат региональные пояса WBO NABO,
Мексиканец после запрета драться с Головкиным нокаутировал обидчика Котто и стал чемпионом мира в весе Ислама.