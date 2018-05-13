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19:21 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам в следующем бою встретится с бывшим соперником Мигеля Котто

Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам (25−0, 20 КО) следующий бой проведет в США, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Соперником Ислама станет японец Йошихиро Камегаи (27−4−2, 24 КО). Бой пройдет 14 августа в штате Калифорния — город и арена пока не известны.

35-летний Камегаи последний поединок провел в августе прошлого года, когда единогласным решением проиграл пуэрториканцу Мигелю Котто (41−6, 33 КО). На кону того боя в Карсоне (штат Калифорния, США) стоял вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO. В США Камегаи дебютировал в 2011 году и с тех пор провел в этой стране девять поединков.

33-летний Ислам последний бой провел в сентябре прошлого года, когда в Астане в девятом раунде нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−1, 13 КО). В США казахстанец дебютировал в 2013 году, а всего выступал в этой стране пять раз.

Отметим, что недавно Ислам начал сотрудничество с лучшим менеджером 2017 года по версии The Ring Эгисом Климасом, который пообещал, что через пару боев казахстанец будет биться за чемпионские титулы. Сейчас ему принадлежат региональные пояса WBO NABO, WBA-NABA и WBA Inter-Continental.

Мексиканец после запрета драться с Головкиным нокаутировал обидчика Котто и стал чемпионом мира в весе Ислама.

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