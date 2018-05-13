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14:55 (мск), источник: Vesti.kz

Ломаченко во второй раз за 414 боев оказался в нокдауне

Украинец Василий Ломаченко досрочно победил венесуэльца Хорхе Линареса и отобрал у него титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA, передает корреспондент Vesti.kz.

В десятом раунде боя на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Ломаченко отправил Линареса в нокаут, хотя в шестом раунде и сам побывал в нокдауне.

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Для Ломаченко этот нокдаун стал первым в профессионалах и вторым — в боксе вообще. В 2007 году на тот момент 19-летний украинец оказался на канвасе в бою с россиянином Владимиром Родионовым в рамках финала турнира памяти Семена Трестина в Одессе.

«В нокдауне был всего раз. В 2006 году в Одессе на международном турнире. В финальном бою, уже в первом раунде пропустил удар и оказался на полу. Ну, ничего, затем я соперника нокаутировал», — вспоминал Ломаченко в интервью Korrespondent.net.

В любительском боксе Ломаченко выиграл 397 из 396 боев. Победой он завершил и шесть поединков во Всемирной серии бокса (WSB) за «Украинских атаманов». В профи на счету Ломаченко — 11 побед (девять нокаутом) в 12 боях.

Таким образом, нокдаун в прошедшем бою с Линаресом стал для Ломаченко всего вторым за 414 боев в любителях и профи.

Отметим, что единственное поражение в любителях Ломаченко потерпел в финале чемпионата мира-2007, где по очкам проиграл россиянину Альберту Селимову. Украинец по два раза становился олимпийским чемпионом (2008 и 2012) и чемпионом мира (2009 и 2011).

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В профи единственное поражение Ломаченко потерпел 1 марта 2014 года в бою с мексиканцем Орландо Салидо (44−14−4, 31 КО), которому проиграл раздельным решением судей. Для украинца этот поединок стал вторым, и он упустил возможность войти в историю как боксер, быстрее всех ставший чемпионом мира.

Отметим, что на момент остановки боя Ломаченко — Линарес на записках судей значилась ничья. Украинец установил рекорд по скорости завоевания титулов в трех разных дивизионах. По словам промоутера Боба Арума, Ломаченко может вернуться на ринг в августе для объединительного боя.

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