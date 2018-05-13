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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

Мексиканец после запрета драться с Головкиным нокаутировал обидчика Котто и стал чемпионом мира

Мексиканец Хайме Мунгуйя сенсационно нокаутировал американца Садама Али и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел в казино Turning Stone Resort в Вероне (штат Нью-Йорк, США). Изначально соперником Али должен был стать обязательный претендент и экс-чемпион WBO Лиам Смит (26−1−1, 14 КО), но в конце апреля британец снялся с боя из-за аллергии кожи и невозможности тренироваться.

Уже в первом раунде Мунгуйя дважды отправил Али в нокдаун. Еще по разу американец оказывался на канвасе во втором и четвертом раундах, после чего рефери остановил поединок. Официальный итог боя — победа Мунгуйи техническим нокаутом.

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Для 21-летнего Мунгуйи это победа стала 29-й (25 нокаутом) в карьере, а титул чемпиона мира — первым. Мексиканец по-прежнему идет без поражений. Для Мунгуйи бой против Али стал всего лишь вторым в США и первым — по правилам 12 раундов.

29-летний Али потерял титул WBO в первой же защите. Этот пояс он завоевал 12 декабря, когда решением победил Мигеля Котто (41−6, 33 КО) в прощальном для пуэрториканца бое. Теперь в статистике Али значится два поражения при 26 победах (14 нокаутом).

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Видео полного боя:

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Ранее Мунгуйя рассматривался в качестве замены своему соотечественнику Саулю «Канело» Альваресу (49−1−2, 34 КО), который из-за двух положительных допинг-проб отказался от второго боя с чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). Но Атлетическая комиссия штата Невады (NSAC) запретила мексиканцу драться с GGG — поводом стало отсутствие опыта 12-раундовых поединков и всего одно выступление в США к тому моменту. В итоге Головкин 5 мая нокаутировал американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО).

Отметим, что Мунгуйя ранее занимал пятое место в рейтинге WBO, а на седьмой строчке сейчас располагается казахстанец Канат Ислам (25−0, 20 КО), которому принадлежат региональные пояса WBO NABO, WBA-NABA и WBA Inter-Continental.

Мексиканец после запрета драться с Головкиным нокаутировал обидчика Котто и стал чемпионом мира
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