Является ли Головкин самым популярным боксером в мире? Мнение эксперта ESPN
Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль в своем чате на сайте ответил на вопрос болельщика о популярности казахстанского боксера Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.
Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль в своем чате на сайте ответил на вопрос болельщика о популярности казахстанского боксера Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.
— Вы бы могли назвать Головкина самым популярным боксером в мире? «Канело» и Джошуа в основном очень популярны в своих странах, Альварес и вовсе разгневал многих фанатов своим скандалом…
— Я бы так не сказал. GGG не смог собрать 8-тысячную арену на прошлой неделе. Да, он очень популярен, но давайте не будем «перегибать палку».
Напомним, Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO. Победив Ванеса Мартиросяна 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне, казахстанский боксер успешно защитил свои титулы в двадцатый раз, повторив тем самым рекорд легендарного Бернарда Хопкинса.