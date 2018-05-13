Является ли Головкин самым популярным боксером в мире? Мнение эксперта ESPN

— Вы бы могли назвать Головкина самым популярным боксером в мире? «Канело» и Джошуа в основном очень популярны в своих странах, Альварес и вовсе разгневал многих фанатов своим скандалом…

— Я бы так не сказал. GGG не смог собрать 8-тысячную арену на прошлой неделе. Да, он очень популярен, но давайте не будем «перегибать палку».