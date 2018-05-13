Ломаченко 25 августа может провести объединительный бой с Бельтраном

«Организовывая этот бой мы знали, что Василий большой талант, но теперь мы знаем, что он боец до мозга костей. Он — потрясающий и он показал сердце бойца. Думаю, что во втором полулёгком весе ему комфортнее, но он любит вызовы, потому он поднялся в лёгкий вес. Не знаю, кто способен ему бросить вызов во втором полулёгком весе.