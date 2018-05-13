Ломаченко 25 августа может провести объединительный бой с Бельтраном

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Трехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Анжи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Локомотив М
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Рубин
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Тосно
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак М
Динамо М
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
Урал
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Кьево
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Кальяри
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне
Лацио
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Норвегия
США
Футбол. Зарубежный
17:15
Эспаньол
Малага
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Мариуполь
Ворскла
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Верес
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Швейцария
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Германия
Финляндия
Футбол. Зарубежный
21:45
Леванте
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Наполи
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс4
Вегас Голден Найтс2
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Для немцев свой: как сложилась судьба советского актера-предателя
Эрдоган жестко ответил Макрону касательно России
Фоторепортажи
12Роман Павлюченко: спящий гигант завершает карьеру
8Россия обыграла сборную Швейцарии
11:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Ломаченко 25 августа может провести объединительный бой с Бельтраном

Промоутер чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA Василия Ломаченко Боб Арум поделился дальнейшими планами в отношении украинца, дав понять, что его следующий поединок может стать объединительным.

Источник: Reuters

«Организовывая этот бой мы знали, что Василий большой талант, но теперь мы знаем, что он боец до мозга костей. Он — потрясающий и он показал сердце бойца. Думаю, что во втором полулёгком весе ему комфортнее, но он любит вызовы, потому он поднялся в лёгкий вес. Не знаю, кто способен ему бросить вызов во втором полулёгком весе.

Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы 25 августа организовать ему объединительный бой в лёгком весе с чемпионом мира по версии WBO в лёгком весе Раймундо Бельтраном. Этот бой может пройти в Инглвуде", — приводит слова Арума CBS Sports.

 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Российские хоккеисты приблизились к выходу в четвертьфинал ЧМХ
Кому что нужно в последнем туре РФПЛ
Гусев в составе — первое звено снова в порядке. Оценки России
Салах признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге
Кубок Стэнли. В НХЛ нашелся форвард, забивающий больше Овечкина
Нурмагомедов сообщил, что Роналду может стать его секундантом
Британский ТВ-канал представил оригинальный проморолик к ЧМ-2018
Новости
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Голосовые помощники выходят из-под контроля Голосовые помощники выходят из-под контроля.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь