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08:33 (мск), источник: ТАСС

Боксер Ломаченко установил рекорд по наименьшему числу боев до титула в третьем весе

ТАСС, 13 мая. Двукратный чемпион мира среди любителей и Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он выиграл у венесуэльца Хорхе Линареса нокаутом в 10-м раунде и отобрал у него пояс чемпиона мира.

Источник: AP 2018

Ломаченко стал чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого завоевав титул чемпиона мира в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг. Он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание титула чемпиона мира среди профессионалов в третьей весовой категории — 12. Предыдущим достижением владел японец Кадзуто Иока, который в 2015 году завоевал пояс по одной из престижных версий в третьей категории в 18-м поединке.

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Также в активе украинца еще два рекорда — он повторил достижение тайского боксера Сенсака Муангсурина, завоевав первый титул чемпиона мира всего лишь в третьем поединке, а затем затратил наименьшее число боев на завоевание пояса во второй весовой категории — семь.

Всего в послужном списке 30-летнего Ломаченко — 11 побед (9 нокаутом), 1 поражение. Он в восьмой раз подряд побеждает досрочно. В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы: дважды — чемпиона Олимпийских игр (2008, 2012), дважды — мира (2009, 2011), один раз — Европы (2008). Дважды завоевал приз Вэла Баркера — лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012), в 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирная серия бокса в личном зачете.

32-летний Линарес потерпел четвертое поражение при 44 победах (27 нокаутом). Он не сумел в четвертый раз защитить пояс чемпиона мира WBA, которым владел с сентября 2016 года. Венесуэлец завоевывал титул чемпиона мира в трех весовых категориях — до 57,15 кг (Всемирный боксерский совет, WBC, 2007−2008), до 58,96 кг (WBA, 2008−2009) и до 61,23 кг (WBC, 2014−2016, WBA, 2016−2018).

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