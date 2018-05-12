The Ring оставил пояс чемпиона у Альвареса и объяснил свое решение

Авторитетный в мире бокса журнал The Ring решил не лишать мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) пояса чемпиона мира в среднем весе по их версии, несмотря на недавний допинг-скандал. Об этом сообщает Boxingnews24.com.

Напомним, 5 мая в Лас-Вегасе Альварес должен провести реванш с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Однако за два месяца до боя мексиканец провалил допинг-тест — сразу в двух его пробах нашли запрещенный препарат кленбутерол. В итоге «Канело» отказался от поединка и получил шестимесячную дисквалификацию, а реванш с Головкиным отменили.

Ожидалось, что Альварес будет лишен пояса The Ring, поскольку факт употребления запрещенных препаратов является одной из причин лишения чемпиона титула согласно правилам журнала. Однако этого не произошло.

По словам главного редактора The Ring Дугласа Фишера, «Канело» не будет лишен их пояса, а инцидент с допингом никак не повлияет на его позицию в их рейтинге средневесов. Аргументировал он это тем, что количество кленбутерола, найденного в пробах, ничтожно мало и не может свидетельствовать о намеренном употреблении этого вещества.