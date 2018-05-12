The Ring оставил пояс чемпиона у Альвареса и объяснил свое решение
Хотя по правилам журнала мексиканец должен был быть лишен его
Хотя по правилам журнала мексиканец должен был быть лишен его
Авторитетный в мире бокса журнал The Ring решил не лишать мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) пояса чемпиона мира в среднем весе по их версии, несмотря на недавний
Напомним, 5 мая в
Ожидалось, что Альварес будет лишен пояса The Ring, поскольку факт употребления запрещенных препаратов является одной из причин лишения чемпиона титула согласно правилам журнала. Однако этого не произошло.
По словам главного редактора The Ring Дугласа Фишера, «Канело» не будет лишен их пояса, а инцидент с допингом никак не повлияет на его позицию в их рейтинге средневесов. Аргументировал он это тем, что количество кленбутерола, найденного в пробах, ничтожно мало и не может свидетельствовать о намеренном употреблении этого вещества.
Кроме того, всем известно, что в Мексике имеет место проблема использования кленбутерола фермерами, поэтому мексиканская говядина может содержать это вещество. Также в пользу Альвареса говорит недавний тест волосяных фолликул, который дал отрицательный результат.