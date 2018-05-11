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21:31 (мск), источник: Vesti.kz

Профи-бокс в Астане: кто примет участие в вечере Бейбута Шуменова

7 июля в Астане пройдет вечер профессионального бокса, где главным событием станет титульный поединок в первом тяжелом весе между Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО) и Хизни Алтункаем (30−1, 17 КО). О некоторых других участниках события — в материале корреспондента Vesti.kz.

Как сообщил советник Шуменова Гани Утепбайулы, достигнута договоренность об участии в противостояниях сразу нескольких казахстанских проспектов — это Айдос Ербосынулы (7−0, 6 КО), Бобиржон Моминов (6−0, 5 КО) и Нурзат Сабиров (5−0, 5 КО).

Приедет в Астану 20-летний чемпион мира среди молодежи Садриддин Аxмедов (1−0, 1 КО). Дебютирует среди профессионалов призер первенства Азии Миржан Раxимжанов.

Выступят в вечере бокса Айдын Ельжанов (4−1, 3 КО) и Уалиxан Бисенкулов (3−0, 3 КО). Еще одним участником события станет Шейx Фаxад Халид Аль Тани (7−0, 7 КО) — представитель королевской семьи Катара.

Ведутся переговоры об участии еще нескольких казахстанцев. Среди них Батыр Джукембаев (12−0, 10 КО), Абылайхан Хусаинов (8−0, 5 КО) и Ибрагим Ескендир (2−0, 2 КО).

Напомним, титульный бой Шуменова и Алтункая за пояс чемпиона мира по версии WBA состоится 7 июля в Астане. Помимо этого, столица Казахстана примет еще одно крупное событие в профи-боксе — состоится Собрание Директората WBA, которое проходит дважды в год.

Добавим, что у WBA в первом тяжелом весе есть суперчемпион — россиянин Мурат Гассиев (26−0, 19 КО), который тренируется под руководством Абеля Санчеса. Кроме того, «чемпионом в отпуске» по версии WBA объявлен другой россиянин — Денис Лебедев (30−2, 22 КО).

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