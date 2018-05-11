Профи-бокс в Астане: кто примет участие в вечере Бейбута Шуменова

Как сообщил советник Шуменова Гани Утепбайулы, достигнута договоренность об участии в противостояниях сразу нескольких казахстанских проспектов — это Айдос Ербосынулы (7−0, 6 КО), Бобиржон Моминов (6−0, 5 КО) и Нурзат Сабиров (5−0, 5 КО).

Приедет в Астану 20-летний чемпион мира среди молодежи Садриддин Аxмедов (1−0, 1 КО). Дебютирует среди профессионалов призер первенства Азии Миржан Раxимжанов.

Выступят в вечере бокса Айдын Ельжанов (4−1, 3 КО) и Уалиxан Бисенкулов (3−0, 3 КО). Еще одним участником события станет Шейx Фаxад Халид Аль Тани (7−0, 7 КО) — представитель королевской семьи Катара.

Ведутся переговоры об участии еще нескольких казахстанцев. Среди них Батыр Джукембаев (12−0, 10 КО), Абылайхан Хусаинов (8−0, 5 КО) и Ибрагим Ескендир (2−0, 2 КО).

Напомним, титульный бой Шуменова и Алтункая за пояс чемпиона мира по версии WBA состоится 7 июля в Астане. Помимо этого, столица Казахстана примет еще одно крупное событие в профи-боксе — состоится Собрание Директората WBA, которое проходит дважды в год.