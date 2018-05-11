Третий титул для Ломаченко: украинец идет на рекорд

Источник: Газета.Ру

Один из лучших действующих боксеров независимо от категорий Василий Ломаченко попытается установить новый рекорд. 12 мая на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке украинец встретится с опасным венесуэльцем Хорхе Линаресом. 30-летний Ломаченко имеет возможность выиграть чемпионский титул уже в третьей категории за наименьшее в истории количество боев: очередной поединок станет лишь 12-м для него на профессиональном ринге.

Пока что данное достижение принадлежит японцу Кадзуто Иоке, которому три года назад для оформления аналогичного результата потребовалось в общей сложности 18 боев. Правда, по ходу своей серии этот боец потерпел одно поражение. Ломаченко же проиграл вторую встречу в профи, зато потом добивался только побед.

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Уже в третьем поединке украинец по прозвищу Хай-тек завоевал пояс WBO в весе до 57,2 кг. А после трех успешных защит поднялся в категорию до 59 кг — и преуспел уже там. Третий дивизион в 4,5-летней профессиональной карьере двукратного олимпийского чемпиона (2008, 2012) — легкий вес (до 61,2 кг).

На кон боя будет выставлен принадлежащий Линаресу пояс WBA. 32-летний венесуэлец владеет им с сентября 2016 года, а ранее «чемпионил» еще в двух категориях.

Однако затратил на все это дело приличное количество времени и поединков. Он с декабря 2002-го в профи, а в последние годы превратился в настоящую суперзвезду, вольготно чувствуя себя в дивизионе, где не осталось по-настоящему сильных соперников. Американец Теренс Кроуфорд и другие перебрались в более тяжелые категории.

Не в последнюю очередь вследствие этого Линарес выиграл 13 последних боев. Впрочем, до этого пережил два досрочных — и весьма болезненных — поражения от достаточно заурядных мексиканцев — Антонио ДеМарко в схватке за вакантный титул WBC и от Серхио Томпсона в «элиминаторе» этой организации.

Еще более ранний проигрыш мексиканцу Хуану Карлосу Сальгадо (позже «прославился» серией из шести поражений) состоялся уже в первом раунде, когда Линарес дважды упал. В его ростере значатся 44 победы (в том числе 27 — нокаутом), однако переоценивать их реальную стоимость не следует.

Несмотря на внушительный список регалий, Линарес едва ли станет тем, кто остановит Ломаченко. Единственное, что может настораживать — некоторое превосходство венесуэльца в габаритах.

Он опережает украинца и в росте (173 против 170 см), и в размахе рук (175 и 166 см соответственно). В этом кроется некоторое подобие интриги — как быстро Ломаченко приноровится к сопернику и выберет оптимальную дистанцию.

Редкий случай — Линареса готовил к важнейшему противостоянию… его младший брат Карлос, уже завершивший карьеру экс-боксер среднего веса (до 72,6 кг). Основной тренер чемпиона Исмаэль Салас в самый горячий период предпочел сосредоточиться на работе с супертяжеловесом Дэвидом Хэем, что, как известно, британцу не помогло — он второй раз подряд уступил соотечественнику Тони Белью. Хорхе не сомневается, что Карлос в будущем станет одним из лучших специалистов планеты…

«Я жажду победы. Хочу после боя с Ломаченко остаться чемпионом мира и продолжить свое победное шествие, — заявил венесуэльский спортсмен. — Мне предстоит бой высочайшего уровня, он просто необходим для моей карьеры. Должен доказать, что Ломаченко не является неуязвимым. В субботу ему предстоит иметь дело со мной. Вот и увидим, из какого теста он на самом деле сделан.

Я верю в свои силы. Не сомневаюсь в победе. Я здесь вовсе не для того, чтобы сдаваться.

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В свою очередь, Ломаченко признался, что «хочет вписать свое имя в историю бокса», и рассматривает грядущий бой в качестве «необходимой ступеньки».

«Ведь для того, чтобы тебя помнили в веках, необходимо драться с чемпионами из разных категорий, — отметил украинец. — Не знаю, что мне предложит Линарес. Планирую надолго оставаться на вершине бокса, сбрасывать обороты я не намерен. Отдаю себе отчет в том, что Линарес — один из лучших бойцов дивизиона, а значит, победить его будет совсем непросто».

Накалить обстановку громким заявлением попытался прославленный в прошлом боксер, а ныне лицо промоутерской компании Оскар Де Ла Хойя. На его взгляд, Линарес выйдет триумфатором схватки.

«Хорхе зарекомендовал себя, как лучший легковес в мире, он методично уничтожал всех претендентов, которые отваживались выходить против него. Но победа в субботу поднимет его совсем на иной уровень, — полагает американец. —.

Мы прекрасно понимаем, что Ломаченко на сегодня считается лучшим боксером на планете, но ему еще не приходилось встречаться с такими большими и обученными боксерами, как Хорхе. Я уверен, что Линарес защитит свой титул.

Перед шоу Ломаченко на Манхэттене вручат награду лучшему боксеру года имени Шугара Рэя Робинсона. Удостоится премии и его отец Анатолий, которого организаторы признали лучшим тренером.