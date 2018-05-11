«Почему наши тренеры могут подготовить олимпийского чемпиона, а чемпиона мира в профи — нет?» Казахстанский менеджер вернулся в бокс

Одним из самых успешных подопечных Жайлауова был бывший чемпион мира в легчайшем весе Жанат Жакиянов. Менеджер помог раскрыться самобытному боксеру, а теперь набрал в команду молодых исполнителей.

— Я возвращаюсь к работе после длительного перерыва. Я многое пересмотрел в жизни и обсудил. В моей карьере начинается новый этап. Я хочу вернуться в бокс. Поставил себе задачу — в течение пяти лет подготовить чемпиона мира. Конечно, это небольшой срок, но это реалистично. Хочу подготовить чемпиона мира в полусреднем или супертяжелом весе, — рассказал Жайлауов.

По словам менеджера, он не искал себе готового боксера, а выбрал амбициозных исполнителей. Предварительно, он изучил их возможности.

— Я просмотрел некоторых ребят. Больших побед в любительском боксе они не добились. Отобрал для себя четырех ребят, им по 18−19 лет. Я посмотрел их школу, знаю их потенциал и умение в ринге — они в перспективе смогут побороться за мировой титул при правильной подготовке и менеджементе. Я думаю, что через пять лет в Казахстане появиться еще один чемпион мира.

Выбраны довольно сложные и популярные весовые категории — полусредний и супертяжелый дивизионы. Но я хочу, чтобы в Казахстане появился чемпион мира именно в одной из этих категорий. Это, в принципе, реально.

— Расскажите о тех людях, которые помогут Вам реализовать планы. Кто вошел в тренерский штаб?

— У меня есть группа тренеров. Заниматься с ними будет Ерсин Жайлауов. Еще Калдыбек Калменов. Будет привлекать консультантом Серика Ахашева. У него интересный метод работы. На текущем этапе этого достаточно — они переведут боксеров на следующий этап. Они ведь новички в профессиональном боксе и пока не звезды.

В Казахстане есть способные тренеры. Почему они могут подготовить олимпийского чемпиона, а чемпиона мира среди профессионалов — нет? Разве там есть что-то особенное? Это практически одно и то же. У нас просто не было этого рынка, поэтому у нас нет и тренеров таких. У нас есть чемпионы мира среди профессионалов?

— Есть, но их не так много, как бы хотелось. А когда мы увидим ваших ребят на профессиональном ринге? И где состоится их дебют?

— Возможно, это будет в России. У меня есть определенные договоренности. Например, у боксера в легчайшем весе про-дебют будет в странах Юго-восточной Азии — это Филиппины или Таиланд. Для боксера тяжелого веса это будет Россия или Украина — может быть, в другой стране Восточной Европы. Я работаю в этом направлении.

Мои ребята не будут ездить командой. Каждому будет разработана правильная стратегия. Возможно, они будут ездить по одному. С одним-двумя тренерами и менеджером. Имена боксеров еще ничего не скажут болельщикам — наверняка, они и не мастера спорта. Я беру материал, из которого хочу создать хороший «продукт».

Это будет сложнее. Со звездами работать и проще, и быстрее. Но к ним и отношение более пристальное. Я взял своих ребят «с нуля» и хочу их вывести на очень высокий уровень.

— Вы не сказали об американском этапе карьеры для своих ребят. Я знаю, что по вашему мнению, в США надо ехать только для очень большого боя в карьере. Почему Вы считаете, что не обязательно начинать профессиональный путь в США?

— Я понимаю, если в Америку выезжает олимпийский чемпион или чемпион мира. К нему есть внимание, интерес со стороны телевидения. А к молодым боксерам такого интереса не будет. Они не будут выступать в матчах, которые будут транслировать на ТВ. Я считаю, что в Америку надо ехать для большого боя: за бой за титул чемпиона мира или против звезды.

Своим ребятам я дам старт не в США. Например, в России сейчас наблюдается подъем. В Казахстане тоже есть интерес к профессиональному боксу. Возможно, на следующий этап этого интереса в Казахстане мы придем, когда у нас будет больше настоящих звезд. Например, два казахстанца будут боксировать в Астане за титул чемпиона мира, и этот бой будет интересен телеканалу HBO.

И это вполне реально. Мои ребята сейчас как первоклассники. Я их отдаю в начальную школу. Я хочу чтобы они закончили школу здесь и поступили в Стэмфорд. Я не хочу делать пиар своим боксерам. Я хочу, чтобы они умели боксировать и знали, как выигрывать. Чтобы их тренеры этому научили. Бывает же так, что боксера распиарят, называют его чемпионом мира в будущем, а он не соответствует своей «рекламе».

Мои ребята проведут про-дебюты в июне-июле. Как это модно говорить, создадим тренировочный лагерь. Подготовим ребят и начнем проводить бои.

Я вернулся в бокс и, честно сказать, еще не получил полного удовлетворения от своей работы. Полного кайфа, так сказать. Я не могу обещать, что все мои ребята будут чемпионами мира. Но они будут боксировать на высоком уровне. Возможно, за звание чемпиона Европы.