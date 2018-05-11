Инсайдер озвучил главную проблему в организации боя Головкин — Сондерс

«Головкин владеет поясами чемпиона мира IBF, IBO, WBA и WBC. Всё, что ему нужно, — стать абсолютным чемпионом. Этим последним поясом — WBO — владеет Сондерс.

Но источники рассказали FightNights.com, что он требует слишком много денег за бой, чтобы сделать его на данном этапе. Если Головкин победит Сондерса, это будет главный козырь для рематча с «Канело». Ранее тренер Головкина Абель Санчес говорил, что боксеры часто переоценивают себя, подразумевая, что Сондерс несерьезно относится к бою с GGG, предъявляя такие требования", — пишет издание.