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15:52 (мск), источник: Sports.kz

Инсайдер озвучил главную проблему в организации боя Головкин — Сондерс

Сайт FightNights.com прокомментировал возможный объединительный бой в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и британцем Билли Джо Сондерсом (26−0, 12 КО), сообщает Sports.kz.

Источник: Reuters

«Головкин владеет поясами чемпиона мира IBF, IBO, WBA и WBC. Всё, что ему нужно, — стать абсолютным чемпионом. Этим последним поясом — WBO — владеет Сондерс.

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Но источники рассказали FightNights.com, что он требует слишком много денег за бой, чтобы сделать его на данном этапе. Если Головкин победит Сондерса, это будет главный козырь для рематча с «Канело». Ранее тренер Головкина Абель Санчес говорил, что боксеры часто переоценивают себя, подразумевая, что Сондерс несерьезно относится к бою с GGG, предъявляя такие требования", — пишет издание.

Билли Джо Сондерс вернется на ринг 23 июня и проведет бой со своим соотечественником Мартином Мюрреем (36−4−1, 17 КО). На него букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Сондерса — 1.1, победа Мюррея — 7, ничья — 28.

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