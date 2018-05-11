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14:10 (мск), источник: Sports.kz

Сатыбалдинова после боя в Мексике выйдет на ринг в США

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (2−0−1) после завтрашнего поединка в Мексике вернется на ринг 15 июня в США, пишет Sports.kz.

По информации BoxRec.com, наша соотечественница, которую за океаном также знают как «Леди Спарту» и «GGG среди женщин», выступит в рамках вечера бокса в городе Индастри (штат Калифорния).

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Ее соперница по данному поединку пока неизвестна.

Завтра в очередном бою Сатыбалдиновой в профи, который пройдет в мексиканской Тихуане и будет состоять из восьми раундов, а на кону окажется пояс WBF International World Champion, соперницей казахстанки вновь станет местная спортсменка Аннетте Пабельо, которую Аида побеждала единогласным решением судей 20 апреля.

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