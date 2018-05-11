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13:07 (мск), источник: Sports.kz

Почему бой Головкин — «Канело» II нужно организовать как можно скорее

Обозреватель популярного сайта Boxingscene.com Кит Айдек в своем материале привел доводы, почему Геннадию Головкину и Саулю «Канело» Альваресу необходимо как можно скорее провести рематч, сообщает Sports.kz.

«Несмотря на ничейный результат, большинство болельщиков и журналистов считают, что Головкин победил «Канело» в сентябрьском противостоянии в Лас-Вегасе. Это был достаточно конкурентный бой, хотя и не такой занимательный, как многие ожидали. Альварес просто не сделал достаточно для победы, несмотря на абсурдную судейскую оценку Аделаиды Бёрд. В реванше 15 сентября у него есть возможность доказать, что он способен побить Головкина. Экс-чемпион мира в двух категориях просто не может себе позволить в первом за год поединке встретиться с кем-то еще, кроме GGG. Он и так услышал в свой адрес немало критики за последние пару месяцев, когда стало известно, что его соперником по камбэку может стать явный андердог Гэри О’Салливан или кто-нибудь ненамного лучше, тем более, что возвращение «Канело» ожидается на HBO PPV.

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Что касается Головкина, то поединки с такими боксерами, как Риота Мурата, Дэниэл Джейкобс, Джермалл Чарло, Билли Джо Сондерс и Сергей Деревянченко — это интригующе, но Головкину не стоит всерьез рассматривать кого-то из этих оппонентов прежде повторной встречи с Альваресом. Как бы ни было увлекательно обсуждать другие варианты, для GGG будет глупо не воспользоваться грандиозной денежной возможностью, которая ожидает его в поединке с мексиканцем 15 сентября.

Теперь рематч Головкина и «Канело» представляет гораздо больше интереса, чем когда его официально анонсировали три месяца назад. Этот длительный допинговый скандал и вся возникшая между боксерами, а также их командами вражда сделали бой значимее, чем когда-либо.

В 36 лет Геннадий не может позволить себе отказаться от такого пэй-дэя. Если он проведет бой против Мураты, Сондерса, Джейкобса, Деревянченко или Чарло, то может получить меньше за встречу с Альваресом, если они договорятся драться в следующем мае. Для GGG это слишком рискованно, так как за повторный поединок с «Канело» он может заработать порядка 20 миллионов долларов. Также в этом бою он смог бы получить шанс полностью превзойти Сауля и устранить все сомнения по поводу этого одинокого ничейного пятна в своем послужном списке.

Нравится вам это или нет, но на данном этапе карьеры Головкин нуждается в «Канело». Альваресу, в свою очередь, также нужен Головкин. И чем скорее их команды договорятся о рематче на 15 сентября, тем лучше, — написал журналист.

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