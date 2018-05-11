Промоутер Елеусинова заключил крупнейшую в истории бокса сделку на миллиард долларов

Соглашение рассчитано на восемь лет. По контракту Matchroom Boxing должны организовывать по 32 вечера бокса ежегодно — их по заказу потребителя будет транслировать стриминг-сервис DAZN.

16 шоу каждый год будет проводить в США, и столько же — в Британии. При этом бои не будут предлагаться любителям бокса по системе pay-per-view. Вместо этого можно будет оформить месячную подписку.