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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

Санчес: Если реванш все же состоится, они оба будут злиться друг на друга за сказанное

Абель Санчес, тренер казахстанского чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF, IBO Геннадия Головкина, уверен, что его подопечному и мексиканцу Саулю Альваресу не удастся сдержать эмоции, если они снова встретятся в ринге, сообщает vringe.com.

«Я думаю, если реванш все же состоится, они оба будут злиться друг на друга за сказанное. И я практически уверен, что это сделает бой намного более привлекательным для болельщиков. Однако, это не отменяет того, что “Канело” должен пройти тесты. Как минимум для того, чтобы доказать публике и журналистам, что он прилагает усилия показать нам, что чист от допинга», — скаазал Санчес.

Напомним, Головкин и Альварес должны были провести реванш 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Однако мексиканца дисквалифицировали из-за двух положительных допинг-проб, а бой с казахстанцем отменили. В срочном порядке GGG подобрали замену на эту же дату, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) — в оппоненты достался Ванес Мартиросян (36−4−1, 21 KO). Головкин нокаутировал претендента во втором раунде.

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