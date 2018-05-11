Санчес: Если реванш все же состоится, они оба будут злиться друг на друга за сказанное

«Я думаю, если реванш все же состоится, они оба будут злиться друг на друга за сказанное. И я практически уверен, что это сделает бой намного более привлекательным для болельщиков. Однако, это не отменяет того, что “Канело” должен пройти тесты. Как минимум для того, чтобы доказать публике и журналистам, что он прилагает усилия показать нам, что чист от допинга», — скаазал Санчес.