Санчес: Если реванш все же состоится, они оба будут злиться друг на друга за сказанное

«Я думаю, если реванш все же состоится, они оба будут злиться друг на друга за сказанное. И я практически уверен, что это сделает бой намного более привлекательным для болельщиков. Однако, это не отменяет того, что “Канело” должен пройти тесты. Как минимум для того, чтобы доказать публике и журналистам, что он прилагает усилия показать нам, что чист от допинга», — скаазал Санчес.
Напомним, Головкин и Альварес должны были провести реванш 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Однако мексиканца дисквалифицировали из-за двух положительных допинг-проб, а бой с казахстанцем отменили. В срочном порядке GGG подобрали замену на эту же дату, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) — в оппоненты достался Ванес Мартиросян (36−4−1, 21 KO). Головкин нокаутировал претендента во втором раунде.