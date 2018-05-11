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09:27 (мск), источник: Vesti.kz

Гомес: Тренер Головкина — наркоман, он несет чушь

Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес, представляющий интересы мексиканца Сауля Альвареса, резко высказался в адрес Абеля Санчеса. Его раздражают постоянные выпады тренера Геннадия Головкина в связи с двумя проваленными «Канело» допинг-тестами, пишет allboxing.ru.

«Абель — наркоман, он постоянно несет чушь со всеми этими обвинениями. Он не имеет понятия о происходящем и не все, что он говорит, соответствует действительности. Разговоры ничего не стоят. Хватит болтать, давайте организуем бой», — сказал Гомес.

Также он заявил, что общался с промоутером Томом Леффлером, представляющим интересы Головкина, и они оба считают своим приоритетом организацию второго боя Головкин-Альварес.

«Мы готовы. Ему известны условия — они аналогичны условиям первого боя с парой небольших поправок. Сейчас я жду его звонка. Мы не спешим, но время ожидания скоро истечет. Мы должны обо всем договориться до конца месяца».

Напомним, Головкин и Альварес должны были провести реванш 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Однако мексиканца дисквалифицировали из-за двух положительных допинг-проб, а бой с казахстанцем отменили. В срочном порядке GGG подобрали замену на эту же дату, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) — в оппоненты достался Ванес Мартиросян (36−4−1, 21 KO). Головкин нокаутировал претендента во втором раунде.

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