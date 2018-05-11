Гомес: Тренер Головкина — наркоман, он несет чушь

«Абель — наркоман, он постоянно несет чушь со всеми этими обвинениями. Он не имеет понятия о происходящем и не все, что он говорит, соответствует действительности. Разговоры ничего не стоят. Хватит болтать, давайте организуем бой», — сказал Гомес.
Также он заявил, что общался с промоутером Томом Леффлером, представляющим интересы Головкина, и они оба считают своим приоритетом организацию второго боя Головкин-Альварес.
«Мы готовы. Ему известны условия — они аналогичны условиям первого боя с парой небольших поправок. Сейчас я жду его звонка. Мы не спешим, но время ожидания скоро истечет. Мы должны обо всем договориться до конца месяца».
Напомним, Головкин и Альварес должны были провести реванш 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Однако мексиканца дисквалифицировали из-за двух положительных допинг-проб, а бой с казахстанцем отменили. В срочном порядке GGG подобрали замену на эту же дату, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) — в оппоненты достался Ванес Мартиросян (36−4−1, 21 KO). Головкин нокаутировал претендента во втором раунде.