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21:41 (мск), источник: Vesti.kz

Бейбут Шуменов: Счастлив драться за свой пояс чемпиона мира

Первый и единственный чемпион мира в двух весовых категориях из Казахстана Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) отметил, что очень рад возможности отстоять свой пояс WBA в первом тяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: boxingscene.com

34-летний казахстанец был вынужден приостановить свою боксерскую карьеру в связи с полученной травмой. 7 июля в Астане Шуменов проведет титульный поединок за пояс WBA против турецкого тяжеловеса Хизни Алтункая (30−1, 17 КО).

«Я счастлив провести поединок за свой пояс чемпиона мира. Я очень рад, что бой пройдет на моей Родине. Для меня большая честь выступить на 20-летии столицы в Астане. После этого поединка я хочу встретиться с временным чемпионом Арсеном Гуламиряном», — сказал Шуменов.

Напомним, что у WBA в первом тяжелом весе есть суперчемпион — россиянин Мурат Гассиев (26−0, 19 КО), также тренирующийся под руководством Санчеса. Кроме того, «чемпионом в отпуске» по версии WBA объявлен другой россиянин — Денис Лебедев (30−2, 22 КО).

Сейчас Шуменов занимает второе место среди претендентов в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA), уступая только временному чемпиону Гуламиряну (23−0, 15 КО).

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