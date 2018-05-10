Бейбут Шуменов: Счастлив драться за свой пояс чемпиона мира

Источник: boxingscene.com

34-летний казахстанец был вынужден приостановить свою боксерскую карьеру в связи с полученной травмой. 7 июля в Астане Шуменов проведет титульный поединок за пояс WBA против турецкого тяжеловеса Хизни Алтункая (30−1, 17 КО).

«Я счастлив провести поединок за свой пояс чемпиона мира. Я очень рад, что бой пройдет на моей Родине. Для меня большая честь выступить на 20-летии столицы в Астане. После этого поединка я хочу встретиться с временным чемпионом Арсеном Гуламиряном», — сказал Шуменов.

Напомним, что у WBA в первом тяжелом весе есть суперчемпион — россиянин Мурат Гассиев (26−0, 19 КО), также тренирующийся под руководством Санчеса. Кроме того, «чемпионом в отпуске» по версии WBA объявлен другой россиянин — Денис Лебедев (30−2, 22 КО).