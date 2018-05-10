Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова заняла 24-е место в рейтинге букмекеров «Евровидения»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Шэрон Стоун показала подросшего приемного сына
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Чехия0
Россия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Норвегия0
Канада1
Футбол. Зарубежный
21:45
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Словакия3
Франция1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
СШАОТ3
Латвия2
Хоккей. НХЛ
11.05
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
8«Тосно» впервые завоевал Кубок России по футболу
14Последнее класико в карьере Иньесты завершилось вничью
20:36 (мск), источник: Р-Спорт

IBF назвала поединок между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа боем 2017 года

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Василий Конов-мл. Международная боксерская федерация (IBF) назвала поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко боем 2017 года, сообщается в пресс-релизе организации.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Джошуа в апреле 2017 года на лондонском стадионе «Уэмбли» в 11-м раунде техническим нокаутом Кличко в бою за титулы IBF, WBA (Super) и IBO в тяжелом весе. Британец был в нокдауне в шестом раунде, а украинец — в пятом и дважды в 11-м раунде. После этого боя Кличко завершил карьеру. Сейчас Джошуа является обладателем поясов IBF, WBA (Super), WBO и IBO. Обязательным претендентом на бой с британцем по линии WBA (Super) является россиянин Александр Поветкин.

Также IBF наградит чемпионскими перстнями Джошуа, казахстанца Геннадия Головкина, британца Ли Селби за три и более успешных защиты титула организации. Селби, который завоевал титул IBF в 2015 году в бою с россиянином Евгением Градовичем, также получит приз Джерси Джо Уолкотта, который является высшей наградой организации. В 2016 году эту награду получил Головкин.

Торжественное награждение лауреатов состоится 31 мая в Италии.

 Новый тренер Медведевой рассказал, чего ждать от фигуристки
По стопам Максима Галкина: соблазнительные жены футболистов, которые старше мужей
«МЮ» возглавил список самых дорогих футбольных брендов
Шарапова не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Мадриде
Команда США лишь в овертайме обыграла сборную Латвии на ЧМ
Арда Туран отстранен на 16 матчей за нападение на судью
Черчесов вошел в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ
Машина российского гонщика сделала сальто на скорости 300 км/час
Роман Павлюченко: Хочу победы Месси на чемпионате мира
Новости
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь