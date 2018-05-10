IBF назвала поединок между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа боем 2017 года

Джошуа в апреле 2017 года на лондонском стадионе «Уэмбли» в 11-м раунде техническим нокаутом Кличко в бою за титулы IBF, WBA (Super) и IBO в тяжелом весе. Британец был в нокдауне в шестом раунде, а украинец — в пятом и дважды в 11-м раунде. После этого боя Кличко завершил карьеру. Сейчас Джошуа является обладателем поясов IBF, WBA (Super), WBO и IBO. Обязательным претендентом на бой с британцем по линии WBA (Super) является россиянин Александр Поветкин.