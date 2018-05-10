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15:52 (мск), источник: Sports.kz

«Мягко говорящий казахстанец с ограниченным английским». СМИ рассказали о минусах «айтишника» Головкина

Сайт Boxing Insider поделился мнением о чемпионе мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадии Головкине (38−0−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Для промоутеров и СМИ трудно создать хайп вокруг боя, когда чемпион мягко говорящий казахстанец с ограниченным английским, который легко улыбается и избегает трэш-тока.

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Фактически он ошибочно может быть принят за айтишника в день, когда он носит бренд Bijan. Нелегко получить «лайки», если ваш боец не очаровательный 19-летний парень, предсказывающий нокаут в четвертом раунде левым хуком и одновременно раскручивающий себя в Instagram. Головкин — олдскульный боец, поэтому все эти недостатки он должен компенсировать одним единственным способом, который он когда-либо знал — в вечер боя", — пишет издание.

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