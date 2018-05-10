«Мягко говорящий казахстанец с ограниченным английским». СМИ рассказали о минусах «айтишника» Головкина

Фактически он ошибочно может быть принят за айтишника в день, когда он носит бренд Bijan. Нелегко получить «лайки», если ваш боец не очаровательный 19-летний парень, предсказывающий нокаут в четвертом раунде левым хуком и одновременно раскручивающий себя в Instagram. Головкин — олдскульный боец, поэтому все эти недостатки он должен компенсировать одним единственным способом, который он когда-либо знал — в вечер боя", — пишет издание.